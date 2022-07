1 Compared to What Roberta Flack / Eugene McDaniels 5:17

2 Out of the Garage Daniel Pemberton 3:48

3 His Name Is Napoleon Solo Daniel Pemberton 2:39

4 Escape from East Berlin Daniel Pemberton 4:26

5 Jimmy, Renda-se Tom Zé, Valdez / Valdez 3:39

6 Mission: Rome Daniel Pemberton 2:40

7 The Vinciguerra Affair Daniel Pemberton 3:22

8 Bugs, Beats and Bowties Daniel Pemberton 1:53

9 Cry to Me Solomon Burke / Bert Berns 2:36

10 Five Months, Two Weeks, Two Days Louis Prima / Don Donaldson 2:10

11 Signori Toileto Italiano Daniel Pemberton 2:38

12 Breaking In (Searching the Factory) Daniel Pemberton 3:05

13 Breaking Out (The Cowboy Escapes) Daniel Pemberton 2:04

14 Che Vuole Questa Musica Stasera Peppino Gagliardi / Roberto Murolo 3:37

15 Into the Lair (Betrayal, Pt. I) Daniel Pemberton 1:47

16 Laced Drinks (Betrayal, Pt. II) Daniel Pemberton 3:41

17 Il Mio Regno Luigi Tenco 2:23

18 Circular Story Daniel Pemberton 4:03

19 The Drums of War Daniel Pemberton 5:11

20 Take You Down Daniel Pemberton 3:27

21 We Have Location Daniel Pemberton 2:30

22 A Last Drink Daniel Pemberton 1:49

23 Take Care of Business Nina Simone 2:05

24 The Unfinished Kiss Daniel Pemberton 2:53

25 The Red Mist (Bonus Track) Daniel Pemberton 2:11

26 The Switch (Bonus Track) Daniel Pemberton 0:58

27 Warhead (Bonus Track) Daniel Pemberton 2:19