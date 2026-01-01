Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Лука Кальвани
Luca Calvani
Киноафиша
Персоны
Лука Кальвани
Лука Кальвани
Luca Calvani
Дата рождения
7 августа 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Прато, Италия
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Дарреллы
(2016)
7.5
Агенты А.Н.К.Л.
(2015)
6.8
Интернэшнл
(2008)
Фильмография Лука Кальвани
2.5
13 пришествий дьявола
In the Fire
триллер
2023, Италия / США
Смотреть трейлер
6.1
Из Тосканы с любовью
ll cacio con le pere
комедия
2023, Италия
Смотреть трейлер
6.4
Дрейф
Drift
драма
2023, Франция / Греция / Великобритания / США
7.8
Дарреллы
драма, комедия, семейный
2016, Великобритания
3.8
Ложное обвинение
Wrobiony
приключения, криминал, триллер
2016, Польша
7.5
Агенты А.Н.К.Л.
The Man from U.N.C.L.E.
комедия, приключения, боевик
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Интернэшнл
The International
драма, триллер
2008, США / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Черная стрела
приключения, мини-сериал
2006, Италия
Показать еще
Новости о Лука Кальвани
Эмбер Херд сыграла психиатра в мистическом триллере «В огне»
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить