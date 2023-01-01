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Лука Кальвани
Luca Calvani
Киноафиша
Персоны
Лука Кальвани
Лука Кальвани
Luca Calvani
Дата рождения
7 августа 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Прато, Италия
Популярные фильмы
6.8
Интернэшнл
(2008)
2.5
13 пришествий дьявола
(2023)
Фильмография Лука Кальвани
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
2008
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
2.5
13 пришествий дьявола
In the Fire
триллер
2023, Италия / США
Смотреть трейлер
6.8
Интернэшнл
The International
драма, триллер
2008, США / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости о Лука Кальвани
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