Фильмы про шпионов

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Подковерная игра спецслужб и государственных разведок всегда разжигала воображение писателей, сценаристов и режиссеров. Эта тема поистине неисчерпаема: от военных драм до шпионских комедий, от фильмов про ЦРУ до истории социалистического лагеря, от спасающего жену Арнольда Шварценеггера до постигающей азы супергеройства Мелиссы МакКарти.