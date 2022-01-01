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Кристиан Беркель
Кристиан Беркель
Christian Berkel
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Кристиан Беркель
Christian Berkel
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Дата рождения
28 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Рост
173 см
Биография Кристиана Беркеля
Родился 28 октября 1957 года. Западный Берлин.
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Фильмография Кристиана Беркеля
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
4.0
Она
триллер, драма
2016, Франция / Германия / Бельгия
7.0
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Пламя и Цитрон
криминал, триллер, исторический, драма, военный
2008, Дания / Чехия / Германия
7.0
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.0
Черная книга
триллер, военный
2006, Нидерланды / Бельгия / Великобритания / Германия
7.0
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