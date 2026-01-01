Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Миша Кузнецов
Misha Kuznetsov
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Персоны
Миша Кузнецов
Миша Кузнецов
Misha Kuznetsov
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
25-й час
(2002)
7.5
Агенты А.Н.К.Л.
(2015)
7.2
Области тьмы
(2015)
Фильмография Миша Кузнецов
7.2
Области тьмы
драма, криминал, фантастика
2015, США
7.5
Агенты А.Н.К.Л.
The Man from U.N.C.L.E.
комедия, приключения, боевик
2015, США
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Рецензия
5.5
Груз
Cargo
драма
2010, США
7.6
25-й час
25th Hour
боевик
2002, США
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