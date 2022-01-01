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Фильмы про агентов

Все 133 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8
0.0
боевик
2023, США
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
0.0
боевик, криминал, триллер
2022, США
Не время умирать
Не время умирать
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8.0
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
King’s man: Начало
King’s man: Начало
6.0
боевик, комедия
2021, США / Великобритания
Агент 117: Из Африки с любовью
Агент 117: Из Африки с любовью
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6.0
боевик, комедия
2021, Франция
Дьяволик
Дьяволик
5.0
криминал, триллер
2021, Италия
Шесть минут до полуночи
Шесть минут до полуночи
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, триллер
2020, Великобритания
Спасти Панду
Спасти Панду
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, фэнтези
2020, Корея
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
3.0
фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
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6.0
боевик, комедия
2019, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Кот под прикрытием
Кот под прикрытием
6.0
анимация
2019, Китай / Франция
Добро пожаловать в Акапулько
Добро пожаловать в Акапулько
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, триллер, комедия
2019, Болгария / Мексика / США
Контракты
Контракты
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, криминал
2019, Канада
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
7.0
боевик, триллер, приключения
2018, США
Агент Джонни Инглиш 3.0
Агент Джонни Инглиш 3.0
7.0
комедия, приключения
2018, Великобритания
Шпион, который меня кинул
Шпион, который меня кинул
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик
2018, США
Шпионская игра
Шпионская игра
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный, биография
2018, США
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека
Смотреть за 1 рубль
5.0
приключения, драма
2018, США
Кокаиновый барон
Кокаиновый барон
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, криминал, боевик
2018, США / Колумбия
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Фильмы про тайных агентов занимают особую нишу кинематографа, объединяющую захватывающие боевики, исторические драмы, приключенческий экшен и даже забавные комедии. Лучшие из них вы найдете в этой подборке.

В список вошли фильмы о шпионах, секретных агентах, тайных государственных и международных организациях, военной разведке, правительственном шпионаже и холодной войне между различными странами. Это негласное соперничество загадочных мужчин в дорогих костюмах, с современным оружием и подслушивающими «жучками» – неисчерпаемая тема для писателей и режиссеров. Здесь собраны самые захватывающие шпионские фильмы на любой вкус.

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