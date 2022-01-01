Фильмы про агентов

Фильмы про тайных агентов занимают особую нишу кинематографа, объединяющую захватывающие боевики, исторические драмы, приключенческий экшен и даже забавные комедии. Лучшие из них вы найдете в этой подборке.

В список вошли фильмы о шпионах, секретных агентах, тайных государственных и международных организациях, военной разведке, правительственном шпионаже и холодной войне между различными странами. Это негласное соперничество загадочных мужчин в дорогих костюмах, с современным оружием и подслушивающими «жучками» – неисчерпаемая тема для писателей и режиссеров. Здесь собраны самые захватывающие шпионские фильмы на любой вкус.