Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Замбезия
Фильмы похожие на Замбезия
Zambezia
Замбезия
2012 / ЮАР
Смотреть трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Замбезия
Вся информация о мультфильме
Жирафа
семейный, анимация
2012, Франция / Бельгия
6.0
Зов джунглей
анимация
2020, ЮАР
5.0
Славные пташки
анимация
2018, Бельгия / Исландия
8.0
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Южная Корея
6.0
Сахара
анимация, приключения, семейный
2017, Франция / Канада
5.0
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный
2017, США / Германия / Бельгия
7.0
Дозор джунглей
анимация, детский
2017, Франция
7.0
Лови волну 2
анимация, приключения, детский
2017, США
4.0
Мы — монстры
анимация, детский
2017, Германия
7.0
Лунный флаг
детский, комедия, приключения
2016, Испания
6.0
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
семейный, приключения, анимация, комедия
2016, Россия
7.0
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
анимация
2015, Франция / Бельгия
6.0
Упс... Ной уплыл!
семейный, комедия, анимация, приключения
2015, Германия / Бельгия / Люксембург / Ирландия
5.0
Король сафари
анимация, детский
2014, США
5.0
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный
2014, США / Бельгия
7.0
Махни крылом!
анимация, семейный
2014, Франция
6.0
Индюки: назад в будущее
комедия, анимация
2013, США
5.0
Джастин и рыцари доблести
анимация
2013, Испания
6.0
Прогулки с динозаврами
документальный, семейный
2013, США / Великобритания / Австралия
7.0
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
анимация
2013, Южная Корея / Китай
7.0
Гладиаторы Рима
анимация
2012, Италия
6.0
Снежная королева
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
6.0
Нико 2
драма, анимация, семейный, приключения, комедия
2012, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить