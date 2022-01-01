С «рождения» Дональда Дака – а это 1934 год! – птичек можно считать любимыми персонажами мультипликаторов. Селезень-антропоморф с фееричным голосом полюбился зрителям не меньше, чем некоторые мышки и собачки.

Пять лучших мультфильмов про птиц

Орнитология – наука интересная, а видов птиц – множество. Благодатный материал для режиссерских фантазий! Истории о птичьих приключениях (причем неважно, идет ли речь о банальных курах или экзотических созданиях) неизменно нравятся детям. Они им даже полезны – развивают эмпатию. Большинству детей известно, что это хрупкие и достаточно беззащитные создания, поэтому им так и хочется сопереживать.

Пингвины Мадагаскара

По белоснежным просторам Антарктиды движется пингвинья колония. Трое пингвинят-подростков, Рико, Шкипер и Ковальски, замечают беспризорное, катящееся невесть куда яйцо. Взрослые равнодушно объясняют, что этот факт можно отнести к «естественным потерям». Но юные пингвины спасают яйцо от пожирания морскими леопардами и сами едва избегают гибели. А из спасенного сокровища вылупляется Прапор, сразу же принявший их за родню! Но штука в том, что, убегая от опасности, пернатая команда оказалась на плывущем обломке айсберга…

Приказ «Не стреляйте, пока не увидите белки их глаз» – подлинная воинская команда XVIII века, применявшаяся в битвах Войны за независимость США.

Папа-мама гусь

Гусак Пэм относится к жизни с непреходящим оптимизмом, но постоянно влипает в нелепые, а то и опасные ситуации. Приближается время перелета, а у этого чуда в перышках и взлететь толком не получается: он ударяется о висящий гонг, падает вместе с ним и получает травму крыла. Очень своевременно! К тому же, свалившись с высоты, Пэм едва не придавил двух крошечных утят – Дака и Лили. Из-за него они отстали от своей стаи. Приходится неудачливому старшему заботиться о младших. После ночевки в курятнике он пытается сбежать от «обузы», но у него и это не выходит. Прибыв пешочком к месту отлета гусиного косяка, он понимает, что опоздал. И остался с этими мелкими!

Фрейзера озвучивает Стивен Фрай.

Цыпленок Цыпа

Однажды ему показалось, что на него рухнуло небо, и заверещал о случившейся катастрофе, но это оказался всего лишь упавший желудь. Так он благополучно сделался всеобщим посмешищем в городке Нью-Дубки. И это чрезвычайно раздражает его крутого папашу, бывшую бейсбольную звезду! И друзья у цыпленка-недотепы соответствующие, настоящий клуб неудачников: поросенок с лишним весом, утка с большим присвистом и слегка слабоумная золотая рыбка. Такой блестящей компании сам бог велел влипнуть в неприятности – и точно, на Цыпочку снова падает нечто, оказавшееся куском корабля инопланетных пришельцев…

Изначально планировалось, что главный герой будет девочкой.

Рио

Контрабанда экзотических животных и птиц из Бразилии – бизнес незаконный, но чрезвычайно прибыльный. Один из пойманных и вырванных из среды обитания экземпляров – молоденький голубой ара. Его в числе прочих тайком провозят в США в грузовом трейлере, но возле Мус-Лейка дверь фуры случайно открывается, и ящик с пленником улетает в снег. По счастью, его обнаруживает маленькая Линда, забирает домой и дает ему имя Голубчик. Попугай живет у нее 15 лет – летать он так и не научился, но его все равно неплохо кормят. Все меняется, когда к его хозяйке приезжает орнитолог с его родины…

Компания Oreo специально для фильма выпустила печеньки с синей глазурью.

Трио в перьях

Супруги-воробьи ожидают пополнения в семье, но гибнут, защищая гнездо от куницы. Сироту подбирает Аврора – аистиха и относит к себе домой, к мужу Клавдию и сыну Максу. Ричард растет в полнейшей уверенности, что он тоже аист, и даже намерен лететь вместе со всеми в Африку. Но его «родные» отправляются туда без него (воробей – птица вообще не перелетная, но убедить его в этом так и не удалось!). Пытаясь догнать своих, упертая пташка встречает друзей – совиху Ольгу (с воображаемым другом Олегом) и поехавшего на музыке попугая из караоке-бара Кики. Втроем стремиться к цели проще? Это так кажется…