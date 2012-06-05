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Замбезия Замбезия
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Zambezia

Замбезия, 2012

2012 / ЮАР
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный персонаж – Кай, соколенок, живущий со своим отцом в африканской стране. У птенца совсем нет друзей среди сверстников, и он страдает от одиночества. Однажды от марабу герой узнает о сказочном городе Замбезии – там, по утверждению Гого и Тини, настоящий рай для птиц. Воодушевленный Кай принимает решение попасть туда, несмотря на протесты отца. Невзирая на разногласия с заботливым Тендаем, птенец с другими птицами начинает путешествие в заветный населенный пункт, где надеется найти приятелей.

  • Атмосфера мультфильма напоминает одновременно «Мадагаскар» и «Рио».
  • Это третий мультфильм Самюэля Л. Джксона, вышедший на экраны, после «Суперсемейки» и «Астробоя».
  • Название города в мультипликационной киноленте обозначало юго-восточную Африку в викторианской эпохе. Позже появился топоним Родезия, а в современном мире эта локация обозначается как Зимбабве.
  • Тандай – берберийская разновидность сокола.
  • Метод, которым Гого атакует ящерицу – аналог использованного эскадрильей королевских воздушных сил в 1943 году, когда девятнадцать бомбардировщиков, низко пролетев над островом, атаковали немецкие дамбы специальными снарядами.

Это история молодого сокола Кая, который покинул родное гнездо, чтобы найти сказочную Замбезию – свободный город птиц. В самом сердце Африки, где-то между Мадагаскаром и Рио, собрались все виды птиц континета! Они живут дружно и беззаботно под самым носом хищников, под охраной особого отряда соколов-Ураганов. Но кое-кто собирается нарушить мирную жизнь города: ящер-птицеед Будзо считает, что непуганное птичье царство – это вызов принципу биологического равновесия. Проще говоря, город надо разрушить, а его обитателей – съесть. С таким врагом Ураганам не справиться без Кая! Полный приключений сюжет, головокружительные полеты над сказочно прекрасными ландшафтами, яркие краски и веселые ритмы Африки, колоритные персонажи – все это ждет зрителя в Замбезии!

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 23 августа 2012
Премьера в мире 5 июня 2012
Возраст 0+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Вейн Тонли
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Леонард Нимой
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Роман Розанов 14 ноября 2018, 17:45
Один из самых любимых мультфильмов в жизни. Я его предпочитаю смотреть один раз в год летом.
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Мульт так себе. Сюжет понатырен из сотни подобных же мультов, ноль изюминки, ноль юмора (вялые попытки хоть как-то спасти положение с шутками… Читать дальше…
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