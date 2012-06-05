Замбезия, 2012

Главный персонаж – Кай, соколенок, живущий со своим отцом в африканской стране. У птенца совсем нет друзей среди сверстников, и он страдает от одиночества. Однажды от марабу герой узнает о сказочном городе Замбезии – там, по утверждению Гого и Тини, настоящий рай для птиц. Воодушевленный Кай принимает решение попасть туда, несмотря на протесты отца. Невзирая на разногласия с заботливым Тендаем, птенец с другими птицами начинает путешествие в заветный населенный пункт, где надеется найти приятелей.
Это история молодого сокола Кая, который покинул родное гнездо, чтобы найти сказочную Замбезию – свободный город птиц. В самом сердце Африки, где-то между Мадагаскаром и Рио, собрались все виды птиц континета! Они живут дружно и беззаботно под самым носом хищников, под охраной особого отряда соколов-Ураганов. Но кое-кто собирается нарушить мирную жизнь города: ящер-птицеед Будзо считает, что непуганное птичье царство – это вызов принципу биологического равновесия. Проще говоря, город надо разрушить, а его обитателей – съесть. С таким врагом Ураганам не справиться без Кая! Полный приключений сюжет, головокружительные полеты над сказочно прекрасными ландшафтами, яркие краски и веселые ритмы Африки, колоритные персонажи – все это ждет зрителя в Замбезии!