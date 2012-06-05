Замбезия, 2012

Это история молодого сокола Кая, который покинул родное гнездо, чтобы найти сказочную Замбезию – свободный город птиц. В самом сердце Африки, где-то между Мадагаскаром и Рио, собрались все виды птиц континета! Они живут дружно и беззаботно под самым носом хищников, под охраной особого отряда соколов-Ураганов. Но кое-кто собирается нарушить мирную жизнь города: ящер-птицеед Будзо считает, что непуганное птичье царство – это вызов принципу биологического равновесия. Проще говоря, город надо разрушить, а его обитателей – съесть. С таким врагом Ураганам не справиться без Кая! Полный приключений сюжет, головокружительные полеты над сказочно прекрасными ландшафтами, яркие краски и веселые ритмы Африки, колоритные персонажи – все это ждет зрителя в Замбезии!