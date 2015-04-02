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Замбезия Замбезия
Киноафиша Фильмы Замбезия Отзывы о мультфильме «Замбезия»
Zambezia Замбезия 2012 / ЮАР
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о мультфильме «Замбезия»

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Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Мульт так себе. Сюжет понатырен из сотни подобных же мультов, ноль изюминки, ноль юмора (вялые попытки хоть как-то спасти положение с шутками проявляло существо по имени Изя, но получалось слабовато).



Несмотря на то, что смотрела в 3D и вроде экшн присутствовал, я первый раз в жизни уснула в кинотеатре, минут через 15 очнулась - ничего не поменялось, сюжетная нить не утерялась, видимо, теряться было нечему, думаю, что ничего выдающегося не пропустила.



Картинка, в принципе, яркая, движуха вроде происходит, но в целом ни о чем, проходной фильмец, саунд такой же никакой.



Ребенок мой поставил мульту 6/10, на мой взгляд, даже 5/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман Розанов 14 ноября 2018, 17:45
Оценка
Один из самых любимых мультфильмов в жизни. Я его предпочитаю смотреть один раз в год летом.
14 ноября 2018, 17:45 Ответить
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