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Замбезия
Отзывы о мультфильме «Замбезия»
Zambezia
Замбезия
2012 / ЮАР
Трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Мульт так себе. Сюжет понатырен из сотни подобных же мультов, ноль изюминки, ноль юмора (вялые попытки хоть как-то спасти положение с шутками проявляло существо по имени Изя, но получалось слабовато).
Несмотря на то, что смотрела в 3D и вроде экшн присутствовал, я первый раз в жизни уснула в кинотеатре, минут через 15 очнулась - ничего не поменялось, сюжетная нить не утерялась, видимо, теряться было нечему, думаю, что ничего выдающегося не пропустила.
Картинка, в принципе, яркая, движуха вроде происходит, но в целом ни о чем, проходной фильмец, саунд такой же никакой.
Ребенок мой поставил мульту 6/10, на мой взгляд, даже 5/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Роман Розанов
14 ноября 2018, 17:45
Оценка
Один из самых любимых мультфильмов в жизни. Я его предпочитаю смотреть один раз в год летом.
14 ноября 2018, 17:45
1
0
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Несмотря на то, что смотрела в 3D и вроде экшн присутствовал, я первый раз в жизни уснула в кинотеатре, минут через 15 очнулась - ничего не поменялось, сюжетная нить не утерялась, видимо, теряться было нечему, думаю, что ничего выдающегося не пропустила.
Картинка, в принципе, яркая, движуха вроде происходит, но в целом ни о чем, проходной фильмец, саунд такой же никакой.
Ребенок мой поставил мульту 6/10, на мой взгляд, даже 5/10.
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