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Дозор джунглей Дозор джунглей
Киноафиша Фильмы Дозор джунглей
Jungle Bunch / Les As de la Jungle

Дозор джунглей, 2017

2017 / Франция
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Банда разношерстных зверей из джунглей сразится с коварной коалой.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Дозор джунглей» - это первый полнометражный мультфильм режиссёра Дэвида Ало. Свои голоса героям подарили такие французские актёры, как Филипп Бозо, Пол Борн, Лоран Морто, Эммануэль Кюртиль, Селин Монсарра, Паскаль Касанова и другие.

Приключенческий мультфильм «Дозор джунглей» расскажет историю бесстрашной банды, живущей в джунглях. В её составе: пингвин Морис, который считает себя тигром, золотая рыбка, смышлённый малыш-долгопят по имени Гилберт, а ещё бравая горилла Мигель. Однажды на территории героев появляется хитроумный бандит Игорь, и банда из джунглей вступает в дело, давая отпор врагу.

- «Дозор джунглей» - это полнометражный фильм, в основе которого лежит одноимённый французский мультсериал, выходящий с 2013 года по настоящее время

- Дэвид Ало является не только режиссёром, но и автором сценария мультфильма

- В 2013 году на телевидении также выходила полнометражная версия анимационного сериала «Дозор джунглей»

- В мультфильме используются хиты - Eye of the Tiger от Survivor и тема из экшена «Миссия невыполнима»

Жизнь одной пёстрой банды из Джунглей, всегда готовой к веселью и новым приключениям. Пингвин Морис с кризисом среднего возраста, возомнивший из себя тигра, его приемный сын –золотая рыбка Джуниор, невероятно умный малютка-долгопят Гилберт и энергичная горилла Мигель... всем им предстоит сразиться с новым врагом – коварной коалой Игорем.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 26 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Ало
Дэвид Ало
В ролях
Паскаль Касанова
Паскаль Касанова
Все актеры и съемочная группа
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Дозор джунглей смотреть онлайн

Дозор джунглей
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Злобная коала по имени Игорь мечтает уничтожить джунгли. Одержимый ужасной идеей зверек специализируется на изготовлении взрывчатых веществ, его маленькое, но опасное достижение – взрывные грибы. К счастью, «Стражи» помешали его коварному плану. Коалу вывезли на далекий остров, где тот должен был провести остаток дней, а сами «Стражи» решили отойти от дел. Через какое-то время их место занимает «Дозор джунглей» во главе с сыном Наташи, очаровательной…
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