Дозор джунглей, 2017

«Дозор джунглей» - это первый полнометражный мультфильм режиссёра Дэвида Ало. Свои голоса героям подарили такие французские актёры, как Филипп Бозо, Пол Борн, Лоран Морто, Эммануэль Кюртиль, Селин Монсарра, Паскаль Касанова и другие.
Приключенческий мультфильм «Дозор джунглей» расскажет историю бесстрашной банды, живущей в джунглях. В её составе: пингвин Морис, который считает себя тигром, золотая рыбка, смышлённый малыш-долгопят по имени Гилберт, а ещё бравая горилла Мигель. Однажды на территории героев появляется хитроумный бандит Игорь, и банда из джунглей вступает в дело, давая отпор врагу.
- «Дозор джунглей» - это полнометражный фильм, в основе которого лежит одноимённый французский мультсериал, выходящий с 2013 года по настоящее время
- Дэвид Ало является не только режиссёром, но и автором сценария мультфильма
- В 2013 году на телевидении также выходила полнометражная версия анимационного сериала «Дозор джунглей»
- В мультфильме используются хиты - Eye of the Tiger от Survivor и тема из экшена «Миссия невыполнима»
Жизнь одной пёстрой банды из Джунглей, всегда готовой к веселью и новым приключениям. Пингвин Морис с кризисом среднего возраста, возомнивший из себя тигра, его приемный сын –золотая рыбка Джуниор, невероятно умный малютка-долгопят Гилберт и энергичная горилла Мигель... всем им предстоит сразиться с новым врагом – коварной коалой Игорем.