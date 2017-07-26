Дозор джунглей, 2017

- «Дозор джунглей» - это полнометражный фильм, в основе которого лежит одноимённый французский мультсериал, выходящий с 2013 года по настоящее время

- Дэвид Ало является не только режиссёром, но и автором сценария мультфильма

- В 2013 году на телевидении также выходила полнометражная версия анимационного сериала «Дозор джунглей»

- В мультфильме используются хиты - Eye of the Tiger от Survivor и тема из экшена «Миссия невыполнима»