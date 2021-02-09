Айнбо. Сердце Амазонии, 2021

История о юной охотнице из джунглей Амазонии, вынужденной встать на защиту родного племени. Для победы над врагом дочери вождя предстоит объединиться с мифическими тотемными животными.
Латинская Америка, наши дни. Пока крупные города стремительно расширяются, индейцы из тропических лесов Амазонки продолжают жить в гармонии с природой. Но однажды цивилизация добирается и до этих мест. Рабочая техника нещадно уничтожает деревья, сметая все на своем пути. Остановить экскаваторы с помощью копий и стрел невозможно. Чтобы спасти зеленый дом, потребуется заручиться поддержкой потусторонних духов. Мудрый вождь отправляет на поиск тотемов свою несовершеннолетнюю дочь Айнбо — самоуверенную охотницу, мечтающую о приключениях. В течение нескольких лет она упорно оттачивала мастерство стрельбы из лука, внимая каждому слову наставника. Теперь у девушки появляется шанс проявить навыки в деле и защитить племя от внешней угрозы.
Взяв оружие и провизию, Айнбо отправилась в путь, даже не подозревая, что ее ждет впереди. Ей предстоит побывать в самых опасных уголках джунглей, куда еще не ступала нога человека. Юная лучница столкнется не только с отсутствием пищи и крыши над головой, но и угрозой быть съеденной дикими животными. К счастью, на защиту к Айнбо приходят чудаковатые существа, которые становятся для нее не только спутниками, но и первыми настоящими друзьями.
Тем временем враг продолжает наступать. Безжалостные корпорации готовы сравнять джунгли с землей. Успеет ли избранная осуществить подвиг?
«Айнбо. Сердце Амазонии» снят по рассказу Хосе Селады, ставшего режиссером и продюсером мультфильма, а также адаптировавшего сценарий. Для него это дебют на большом экране.
Помимо Хосе Селады продюсерами выступают его братья Сезар и Серхио. Родственники выросли на территории Амазонки и постарались передать местный фольклор с максимальной аутентичностью. В частности, важную роль в сюжете играют герои мифов. «Айнбо» дает нам возможность показать Амазонку с точки зрения коренных народов, — заключает режиссер. — Надеюсь, это откроет для мира окно, чтобы взглянуть на племена перуанских тропических лесов по-новому».
Своим проектом авторы стремились привлечь внимание общества к вопросам экологии. Ключевые моменты сюжета связаны с последствиями вырубки лесов и незаконной добычи полезных ископаемых. Борьба с недобросовестными корпорациями со стороны коренного населения и экоактивистов ведется по сей день. Релиз в некоторых странах мира состоится на День Земли.
Персонажи происходят из индейского племени шипибо-конибо реки Укаяли.
Вторым режиссером выступил немец Рихард Клаус, известный по мультфильму «Маленький вампир» и картине «Лорд Вор». Как продюсер он работал над романтической комедией «Сюрприз», фильмом ужасов «Американский оборотень в Париже» и российско-германским триллером «Немой свидетель».
Производством визуальных эффектов занималась студия Tunche Films, основанная в 2003 году. Для перуанцев это дебют на международном рынке. Релиз выпущен при поддержке нидерландского дома анимации Katuni.
Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.