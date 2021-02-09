Айнбо. Сердце Амазонии, 2021

История о юной охотнице из джунглей Амазонии, вынужденной встать на защиту родного племени. Для победы над врагом дочери вождя предстоит объединиться с мифическими тотемными животными.

Латинская Америка, наши дни. Пока крупные города стремительно расширяются, индейцы из тропических лесов Амазонки продолжают жить в гармонии с природой. Но однажды цивилизация добирается и до этих мест. Рабочая техника нещадно уничтожает деревья, сметая все на своем пути. Остановить экскаваторы с помощью копий и стрел невозможно. Чтобы спасти зеленый дом, потребуется заручиться поддержкой потусторонних духов. Мудрый вождь отправляет на поиск тотемов свою несовершеннолетнюю дочь Айнбо — самоуверенную охотницу, мечтающую о приключениях. В течение нескольких лет она упорно оттачивала мастерство стрельбы из лука, внимая каждому слову наставника. Теперь у девушки появляется шанс проявить навыки в деле и защитить племя от внешней угрозы.

Взяв оружие и провизию, Айнбо отправилась в путь, даже не подозревая, что ее ждет впереди. Ей предстоит побывать в самых опасных уголках джунглей, куда еще не ступала нога человека. Юная лучница столкнется не только с отсутствием пищи и крыши над головой, но и угрозой быть съеденной дикими животными. К счастью, на защиту к Айнбо приходят чудаковатые существа, которые становятся для нее не только спутниками, но и первыми настоящими друзьями.

Тем временем враг продолжает наступать. Безжалостные корпорации готовы сравнять джунгли с землей. Успеет ли избранная осуществить подвиг?