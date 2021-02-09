Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айнбо. Сердце Амазонии Айнбо. Сердце Амазонии
Киноафиша Фильмы Айнбо. Сердце Амазонии
Ainbo. Spirit of the Amazon

Айнбо. Сердце Амазонии, 2021

2021 / Перу / Нидерланды
4.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Яркий приключенческий мультфильм об отважной дочери вождя
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 9
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

История о юной охотнице из джунглей Амазонии, вынужденной встать на защиту родного племени. Для победы над врагом дочери вождя предстоит объединиться с мифическими тотемными животными.

Латинская Америка, наши дни. Пока крупные города стремительно расширяются, индейцы из тропических лесов Амазонки продолжают жить в гармонии с природой. Но однажды цивилизация добирается и до этих мест. Рабочая техника нещадно уничтожает деревья, сметая все на своем пути. Остановить экскаваторы с помощью копий и стрел невозможно. Чтобы спасти зеленый дом, потребуется заручиться поддержкой потусторонних духов. Мудрый вождь отправляет на поиск тотемов свою несовершеннолетнюю дочь Айнбо — самоуверенную охотницу, мечтающую о приключениях. В течение нескольких лет она упорно оттачивала мастерство стрельбы из лука, внимая каждому слову наставника. Теперь у девушки появляется шанс проявить навыки в деле и защитить племя от внешней угрозы.

Взяв оружие и провизию, Айнбо отправилась в путь, даже не подозревая, что ее ждет впереди. Ей предстоит побывать в самых опасных уголках джунглей, куда еще не ступала нога человека. Юная лучница столкнется не только с отсутствием пищи и крыши над головой, но и угрозой быть съеденной дикими животными. К счастью, на защиту к Айнбо приходят чудаковатые существа, которые становятся для нее не только спутниками, но и первыми настоящими друзьями.

Тем временем враг продолжает наступать. Безжалостные корпорации готовы сравнять джунгли с землей. Успеет ли избранная осуществить подвиг? 

 

 

«Айнбо. Сердце Амазонии» снят по рассказу Хосе Селады, ставшего режиссером и продюсером мультфильма, а также адаптировавшего сценарий. Для него это дебют на большом экране.

Помимо Хосе Селады продюсерами выступают его братья Сезар и Серхио. Родственники выросли на территории Амазонки и постарались передать местный фольклор с максимальной аутентичностью. В частности, важную роль в сюжете играют герои мифов. «Айнбо» дает нам возможность показать Амазонку с точки зрения коренных народов, — заключает режиссер. — Надеюсь, это откроет для мира окно, чтобы взглянуть на племена перуанских тропических лесов по-новому».

Своим проектом авторы стремились привлечь внимание общества к вопросам экологии. Ключевые моменты сюжета связаны с последствиями вырубки лесов и незаконной добычи полезных ископаемых. Борьба с недобросовестными корпорациями со стороны коренного населения и экоактивистов ведется по сей день. Релиз в некоторых странах мира состоится на День Земли. 

Персонажи происходят из индейского племени шипибо-конибо реки Укаяли.

Вторым режиссером выступил немец Рихард Клаус, известный по мультфильму «Маленький вампир» и картине «Лорд Вор». Как продюсер он работал над романтической комедией «Сюрприз», фильмом ужасов «Американский оборотень в Париже» и российско-германским триллером «Немой свидетель».

Производством визуальных эффектов занималась студия Tunche Films, основанная в 2003 году. Для перуанцев это дебют на международном рынке. Релиз выпущен при поддержке нидерландского дома анимации Katuni.

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

 

4.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 марта 2021
Премьера онлайн 13 ноября 2021
Премьера в мире 9 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Рихард Клаус
Рихард Клаус
В ролях
Том Хоффман
Том Хоффман
Бернардо Де Паула
Бернардо Де Паула
Дино Андраде
Дино Андраде
Алехандра Гольяс
Алехандра Гольяс
Сюзана Баллестерос
Сюзана Баллестерос
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Новинки Новинки
Постер мультфильма Айнбо. Сердце Амазонии 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Айнбо. Сердце Амазонии смотреть онлайн

Айнбо. Сердце Амазонии
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Айнбо – смелая юная охотница, живущая со своим племенем в дебрях Амазонии. Отваги ей не занимать, она хочет стать лучшей охотницей в поселении, очень много тренируется, но пока получается не очень: то зверь убежит, то она сама попадёт в свою же ловушку.  Дела у племени и так не очень. Тотемные покровители его покинули, люди остались без поддержки высших сил, да и старые вожди не молодеют. В опасности оказывается не только сообщество, но и вся сельва: лес находится под угрозой…
Читать
User 20 марта 2021, 20:17
Ничего не поняла. Резкие перепады эпизодов. Тупняк.
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши