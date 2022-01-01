В каком порядке смотреть все фильмы про Мстителей по хронологии сюжета

2012, «Мстители»

Неугомонный Локи придумал очередную масштабную пакость: он отдает читаури Тессеракт, а те помогают ему завоевать Землю. В это время кубический энергоисточник находится на научной базе Щ.И.Та, где его исследует Эрик Селвиг. На базу прибывает Фьюри и узнает, что объект демонстрирует нестабильность. И неудивительно: все, кто связывается с Локи, рано или поздно делаются ну очень нестабильными! Тессеракт делает странное: открывает портал. Не ждали?..

Бог забавных шуточек забирает то, за чем пришел, и сваливает в неизвестные дали. Но не просто так, а с фанфарами: скипетром он подчиняет своей воле несчастного астрофизика, агентов Щ.И.Та и даже Соколиного Глаза — они и помогают своему новому хозяину с достоинством удалиться. А портал разваливается. Развалив заодно и базу. Ну и ладно, не такая уж красивая была.

Что же теперь делать? Срочно собирать команду Мстителей!

2015, «Мстители: Эра Альтрона»

Команда Мстителей разыскивает треклятый скипетр Локи, ворвавшись на последнюю из баз «Гидры». Там их встречает парочка близняшек-мутантов, Ванда и Пьетро Максимофф — результат работы вражеских ученых все с тем же скипетром. Ванде удается напугать Старка: она проникает в его мозги и посылает ему его собственный кошмар: его гибнущие товарищи и читаури, завоевывающие Землю. Впечатлившийся Тони решает максимально быстро завершить программу «Альтрон», способную защитить человечество. Халк против — он убежден, что проект, контролирующий людей, не понравится Тору и Роджерсу. Но Тони убалтывает его, убедив, что в случае успеха Брюс перестанет поддаваться темной стороне своей личности — Халку.

Изучив игрушку Локи, эти двое находят в ней ИИ, способный помочь в завершении «Альтрона». И оставляют свое создание на Джарвиса, сами отправившись на вечеринку в честь победы над «Гидрой». Зря они это сделали…

2016, «Первый мститель: Противостояние»

Действие фильма происходит спустя год после разборки с «Альтроном». Флэшбэк: 1991, «Гидра» на территории Сибири поднимает от криогенного сна Зимнего солдата — Баки Барнса и приказывает ему перехватить секретный груз. Тот подчиняется…

В наши дни Мстители лишились доверия человеческого сообщества, и ООН пытается взять команду под контроль, составив особый документ: он заставляет пройти процедуру регистрации и регламентирует каждый шаг любого из группы. В команде сверхлюдей раскол: Старк, измученный чувством вины за создание и проделки «Альтрона», готов поддержать правительственную инициативу, Роджерс выступает против, убежденный, что договор лишает их свободы. Ссора весьма несвоевременна: теракт в Вене убивает короля Ваканды, и виновником этой смерти считают Зимнего солдата…

2018, «Мстители: Война бесконечности»

Танос получил Камень Силы с Ксандара и напал на асгардский корабль, уцелевший после Рагнарёка. Там находится Камень Пространства — его основная цель. Чтобы ее добиться, он убивает Локи и разваливает корабль. Потрепанный в битве Халк спасен ценой жизни Хеймдалля и отправлен на Землю. Там, в компании с Вонгом и доктором Стрэнджем, они убеждают Старка им помогать...

2019, «Мстители: Финал»

Прошло 3 недели с момента уничтожения Таносом половины Вселенной. Кэрол Дэнверс удается спасти мотающихся в космическом пространстве Старка и Небулу, и они объединяются с Роджерсом, Халком, Черной Вдовой, Тором, Ракетой и Воителем. Требуется отобрать у Безумного Титана Камни Бесконечности, чтобы попробовать воскресить погибших. По наводке Небулы они находят место, где скрывается большой и злой парень в Перчатке Бесконечности. Тор получает ее простейшим образом — отрубив руку, на какую она надета. Но толку-то! Выясняется, что могущественных Камешков больше нет: Танос решил, что они свое отработали, и просто рассеял их на атомы. Ну что с таким дураком делать? Только убить! Тор согласен! Но кому от этого легче, непонятно…

К счастью, через 5 лет Скотт Лэнг прибывает из квантовой вселенной с новой информацией, дающей надежду...