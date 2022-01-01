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Все фильмы про Тора
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Все фильмы про Тора

Цикл супергеройских кинематографических картин о могучем Торе популярен буквально во всех уголках мира. Задумка зародилась еще в 2005 году, однако дебютный фильм вышел на большой экран только в 2011-м. История о гордом Торе входит в состав киновселенной Марвел.

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По году По рейтингу По названию
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
8.0
фантастика, боевик
2022, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
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8.0
боевик, фантастика
2018, США
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
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8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик
2013, США
Мстители
Мстители
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8.0
боевик
2012, США
Тор
Тор
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7.0
боевик, приключения, драма
2011, США
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Жанр
Все Фантастика Боевик Фэнтези Драма Приключения
Страна
Все США
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Весной 2011 года сын всемогущего Одина получил четырнадцатое место в рейтинге ста лучших персонажей комиксов, согласно данным IGN. Безусловно, бешеный успех среди поклонников «Мстителей» возымела блестящая актерская игра Криса Хемсворта (Тора).

В каком порядке смотреть все фильмы о Торе по хронологии сюжета

На сегодняшний день серия фантастических киноисторий о популярнейшем персонаже супергеройской вселенной Марвел состоит из основной трилогии. А также дополнена фильмами «Война бесконечности» и «Финал».

Более того, поклонников киновселенной Маревел ждет новая часть фэнтэзийной «саги» о супергероях. «Тор: любовь и гром» станет идейным продолжением первых трех частей киносерии. Ориентировочная дата выхода – 2022 год.

2011, «Тор»

Дебютная кинокартина, основанная на цикле комиксов Марвел, принадлежит режиссеру британо-ирландского происхождения Кеннету Брану. Студии «Paramount Pictures» и «Marvel Studios» содействовали созданию и распространению фантастического фильма о первенце Одина.

Ключевой персонаж, естественно, сам Тор. Это надменный и гордый бог-громовержец, изгнанный из Асгарда и лишенный суперспособностей. Главный герой оказывается на планете Земля, где знакомится с симпатичным астрофизиком Джейн Фостер. Тор начинает испытывать влюбленность к этой девушке. Однако сейчас важнейшая миссия громовержца – не дать смекалистому брату Локи сесть на царский трон.

2013, «Тор 2: Царство тьмы»

Над созданием второй части супергеройского цикла работал американский режиссер Алан Тейлор при содействии киностудий «Walt Disney Studios Motion Pictures» и «Marvel Studios». Фантастический сиквел к «Тору» дебютировал в ноябре 2013-го.

Теперь могучий первенец Одина вынужден бороться за благополучие Асгарда и его жителей. Главному герою предстоят эпичные сражения со злодеями. Тору придется сражаться с Малекитом, который стремится уничтожить все девять миров, превращая материю в антиматерию. Малекит обладает невероятной силой и жаждет стать властителем всей Вселенной. А Тору приходится спасать не только мир богов, но также Землю и человечество. Громовержцем движут жажда отмщения и любовь, но достаточно ли этого для победы?

2017, «Тор: Рагнарек»

Заключительная часть киноцикла о бесстрашном Торе вышла на большие экраны осенью 2017 года. На этот раз режиссером стал выходец из Новой Зеландии Тайка Вайтити. Стоит отметить, что критики посчитали фэнтэзийный сиквел к первым двум частям лучшей кинокартиной основной трилогии.

Главный герой снова находится в Асгарде. Он вернулся домой, чтобы найти загадочного врага, несущего хаос и беды. Тор выясняет, что источником нависшей опасности является его сводный брат. Локи удалось захватить власть в Асгарде и обманным способом занять место на престоле. Удастся ли громовержцу предотвратить грядущие события, описанные в легенде о Рогнареке?

2018, «Мстители: Война бесконечности»

Приключенческая киноистория о команде супергероев стала идейным продолжением фантастической серии «Мстители». Над съемками работал американский дуэт – братья Джо и Энтони Руссо. Интересно, ведь именно в этом фильме первый раз появляется сам Капитан Марвел.

Жестокий суперзлодей титан Танос собирается выйти из тени, чтобы заполучить самое эффективное оружие во всей Вселенной, а вместе с ним и абсолютную власть. В первую очередь он займется добычей недостающих Камней Бесконечности…

2019, «Мстители: Финал»

В апреле 2019-го американские братья-режиссеры Энтони и Джо Руссо выпустили самую кассовую художественную картину про супергероев за всю историю кинематографа. Сиквел к серии киноисторий о приключениях команды Мстителей удостоился похвальных отзывов и получил немало наград.

Сражения с непревзойденным суперзлодеем Таносом разрушили половину Вселенной. Человечество понесло невероятные потери. Команда супергероев удручена, надежда на лучшее практически исчезла. Но возвращение Человека-Муравья способно изменить фатальный ход событий…

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