Содержание:

Джосс Уидон - Фильмы

- Джосс Уидон - «История игрушек»

- Джосс Уидон - «Баффи - истребительница вампиров»

- Джосс Уидон - «Мстители»

Джосс Уидон - Личная жизнь



Джосс Уидон родился 23 июня 1964 года в Нью-Йорке в семье сценаристов и писателей. Мать Ли Стернз писала романы, а отец Джон Уидон создавал сценарии для телевидения. Всего в семье было пятеро сыновей, и Джосс - средний. Когда ему было 9 лет, родители развелись, и он остался с матерью, которая повторно вышла замуж и вместе с новым супругом переехала в Великобританию. Там Джосс посещал элитную школу для мальчиков в Хэмпшире, а позже вернулся в США и окончил Уэслианский университет в Коннектикуте. После завершения учебы он переехал в Лос-Анжелесе, чтобы начать карьеру в киноиндустрии, но целый год не мог найти работу и был менеджером в видеопрокате.



Джосс Уидон - Фильмы

Первый сценарий, который Уидон написал, был для серии телешоу «Розанна» канала ABC, за ним последовал сериал «Родители» на NBC, но он не достиг успеха и был быстро закрыт. Уидон долго вынашивал идею фильма об истребительнице вампиров, но киностудии не принимали его из-за прогрессивного взгляда режиссера на главного женского персонажа. В итоге сценарий был принят студией Sandollar, а режиссером стала Фрэн Кузуи, но сценарист остался недоволен картиной, которая также не получила успеха в прокате. После этого Уидон зарабатывал тем, что редактировал уже написанные сценарии, среди которых «Скорость», «Побег», «Быстрый и мертвый», «Водный мир», «Смерч», «Люди икс». В 2000 году он создал сценарий к «Истории игрушек», которая стала очень популярной, а в 1997 к фильму «Чужой 4: Воскрешение». В 1997 году Уидон запустил сериал о Баффи с тем же названием, что и фильм-предшественник. Шоу с новой актрисой-протагонисткой и очень крепким сценарием стало очень популярным и даже породило спин-офф «Ангел». В 2002 году на свет вышло еще одно успешное шоу Уидона «Светлячок» в жанре космического вестерна. Сериал стал культовым, и Уидон создал продолжение в формате полнометражного фильма под названием «Серенити». В 2008 году на экраны вышел мюзикл «Музыкальный блог доктора ужасного», для которого Уидон в том числе написал 9 песен. После этого Уидон продолжил работу над фильмами по комиксам вселенной Marvel.



Джосс Уидон - «История игрушек»

Уидон является сценаристом «Истории игрушек» - первого полностью трехмерного мультфильма в американском кинематографе. За свою работу он был номинирован на «Оскар». Картина, созданная совместно студиями Pixar и Disney рассказывает о живых игрушках, обитающих в комнате мальчика по имени Энди (Джон Моррис). Каждый год накануне дня рождения хозяина игрушки начинают беспокоиться, что старые игрушки он забросит или распродаст. Лидером «игрушечного» движения является самый старый обитатель комнаты - тряпичный ковбой Вуди, но на очередной праздник Энди получает База Лайтера - астрорейнджера, который не понимает, что он игрушка, а всерьез считает себя настоящим. С этого момента Вуди теряет свой статус и внимание хозяина.



Джосс Уидон - «Баффи - истребительница вампиров»

С 1997 по 2003 годы Уидон работал над популярным сериалом о девушке со сверхчеловеческими способностями. Баффи (Сара Мишель Геллар) переезжает в маленький городок Саннидейл и оказывается в гуще сверхъестественных событий: ее предназначение - уничтожать вампиров и защищать обычных людей. Не будучи в восторге от своей судьбы, она не может с этим ничего поделать и пытается совместить борьбу с нечистью с учебой в школе, которая тоже дается ей непросто. У нее появляются друзья Уиллоу (Элисон Ханниган) и Ксандер (Николас Брендон), такие же аутсайдеры, как и она, а кроме того, она влюбляется в Ангела (Дэвид Борианаз) - вампира с человеческой душой.



Джосс Уидон - «Мстители»

В 2012 году Уидон выпустил как сценарист и режиссер фильм «Мстители» - шестой по счету фильм по вселенной комиксов Marvel и общим сиквелом всех предшествующих экранизаций. Локи (Том Хиддлстон), сводный брат Тора, снова возвращается, чтобы поработить планету. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), глава международной организации Щ.И.Т., объединяет людей со сверхспособностями, чтобы дать отпор злу. В борьбу вступают Соколиный Глаз (Джереми Реннер), Черная вдова (Скарлетт Йохансон), Капитан Америка (Крис Эванс), Железный Человек (Роберт Дауни-младший), Халк (Марк Руффало) и Тор (Крис Хемсворт).



Джосс Уидон - Личная жизнь

В 1995 году Уидон женился на Каи Коул, у них есть двое общих детей: Арден и Сквайр. Пара рассталась в 2012 году и развелась в 2016. Позже Коул заявляла, что Уидон был неверен ей. В 2013 году Уидон признался, что он страдает от трудоголизма, и в связи с этим у него появились психологические проблемы, однако интенсивность работы он не снизил. Уидон является ярым сторонником феминизма, что заметно по его женским персонажам. Он неоднократно выступал с критикой американской киноиндустрии как «сексистской, ограниченной и женоненавистнической».