Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все фильмы про Халка
Киноафиша Подборки Все фильмы про Халка

Все фильмы про Халка

Все 9 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Мстители: Финал
Мстители: Финал
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2018, США
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Железный человек и Халк: Союз героев
Железный человек и Халк: Союз героев
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, приключения, анимация
2013, США
Мстители
Мстители
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик
2012, США
Халк против...
Халк против...
7.0
боевик, приключения, анимация
2009, США
Невероятный Халк
Невероятный Халк
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2008, США
Халк
Халк
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения, ужасы, драма
2003, США
Сбросить
Жанр
Все Боевик Фантастика Фэнтези Драма Приключения Анимация Ужасы
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019

Кто-то готов поспорить, что Халк — один из самых интересных героев вселенной Марвел? Стоит представить себя абсолютно безобидным ученым, ставшим жертвой собственного неудачного эксперимента и превращающимся в нечто, абсолютно противоположное собственной натуре. В каком порядке смотреть фильмы о злоключениях Брюса Бэннера?

В каком порядке смотреть все фильмы про Халка по хронологии сюжета

2008, «Невероятный Халк»

Неконтролируемое гамма-излучение превратило экспериментатора Бэннера в зеленокожего агрессивного гиганта. Измененная личность ученого по имени Халк умудряется навредить даже любимой девушке — Бетти Росс, дочери известного генерала. Вернувшийся в человеческий вид Брюс вынужден скрываться в бразильских трущобах, работая на фабрике по производству энергетических напитков. Он уловил связь между собственным эмоциональным состоянием и превращениями — и учится контролировать свои эмоции и частоту пульса, обучаясь у местного тренера правильному дыханию. Но капля его крови, попавшая в бутылку на конвейере, выводит на его след армию США...

2012, «Мстители»

Человечество под угрозой порабощения: вылезшему из Асгарда Локи удалось заполучить Тессеракт, и он готов отдать его инопланетной расе читаури. Это бартер — в обмен на источник космической энергии инопланетяне подгонят хитрому божеству армию для завоевания Земли. Директор Щ.И.Та Ник Фьюри решает собрать Мстителей в команду, чтобы противостоять злокозненным планам Локи. Сам он отправляется к Стиву Роджерсу, Колсона посылает к Тони Старку, а Черная вдова находит в Индии Бэннера. Брюсу не слишком нравится идея «вызывать Халка», пустьи для благородных целей Щ.И.Та, но он соглашается...

2015, «Мстители: Эра Альтрона»

Старк колдует над эксклюзивным проектом — искусственным интеллектом, названном Альтрон. Этот электронный разум обладает нужной мощью, чтобы защитить человечество от инопланетных и прочих злых сил, но есть нюанс: при этом он будет глобально контролировать людей. Тони сомневается — он чувствует, что, возможно, делает что-то не то, и у него не хватает смелости раскрыть свой план Роджерсу и Тору. Его единственным слушателем и помощником становится Бэннер. У Брюса свой интерес: Тони утверждает, что Альтрон навсегда избавит его от Халка...

2017, «Тор 3: Рагнарек»

Покинувший Землю во время битвы при Заковии Халк пребывает на планете Сакаар, где участвует в гладиаторских боях. После смерти Одина и конфликта с его дочерью Хелой, богиней смерти, на Сакааре появляются Локи и Тор. Бог грома захвачен сразу после прибытия на планету и продан Грандмастеру в качестве мощного бойца. Ему предстоит сражаться с чемпионами на потеху хозяину. И первый его противник оказывается весьма серьезным — это Халк! Тору практически удается справиться с зеленым, но их владелец вовсе не желает его победы и вырубает почти-победителя электрошокером. Очухавшись, Тор пытается убедить Халка и одну заблудшую валькирию помочь ему в спасении Асгарда от Рагнарека — но эти двое и не думают прислушиваться: их и тут неплохо кормят...

2018, «Мстители: Война бесконечности»

Безумный Титан Танос завладел Камнем Силы и разрушил асгардский звездолет, где ему удалось заполучить еще и Камень Пространства. Локи убит, Халк побежден, но близкий к гибели Хеймдалль умудряется успеть отправить зеленого великана на Землю. Тот попадает в Санктум Санкторум и сообщает Вонгу и доктору Стрэнджу о случившемся. Втроем у них легче получается убедить Тони Старка, что Камни Бесконечности в опасности…

2019, «Мстители: Финал»

Все Мстители, в их числе и Халк, объединяются, чтобы отобрать у Таноса Камни. Но тот цинично объясняет: все, что нужно, они во Вселенной поправили (уничтожив половину человечества). Они ему больше не нужны, и он рассеял их на атомы! Тор отправляет на свидание с ними в небытие самого Таноса.

Спустя 5 лет Скотт Лэнг находит выход из этой безумной ситуации: он обнаруживает в квантовой Вселенной возможность путешествовать во времени. Мстители начинают собираться для новой операции — им хочется взять реванш. Бэннер, совмещая свой разум с мощью Халка, вместе с Ракетой отправляется в новую версию Асгарда, чтобы уговорить Тора присоединиться к команде...

Выбор редакции
Половое просвещение из кино: 13 фильмов о проблемах подростковой сексуальности
Половое просвещение из кино: 13 фильмов о проблемах подростковой сексуальности
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши