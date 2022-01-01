Кто-то готов поспорить, что Халк — один из самых интересных героев вселенной Марвел? Стоит представить себя абсолютно безобидным ученым, ставшим жертвой собственного неудачного эксперимента и превращающимся в нечто, абсолютно противоположное собственной натуре. В каком порядке смотреть фильмы о злоключениях Брюса Бэннера?

В каком порядке смотреть все фильмы про Халка по хронологии сюжета

2008, «Невероятный Халк»

Неконтролируемое гамма-излучение превратило экспериментатора Бэннера в зеленокожего агрессивного гиганта. Измененная личность ученого по имени Халк умудряется навредить даже любимой девушке — Бетти Росс, дочери известного генерала. Вернувшийся в человеческий вид Брюс вынужден скрываться в бразильских трущобах, работая на фабрике по производству энергетических напитков. Он уловил связь между собственным эмоциональным состоянием и превращениями — и учится контролировать свои эмоции и частоту пульса, обучаясь у местного тренера правильному дыханию. Но капля его крови, попавшая в бутылку на конвейере, выводит на его след армию США...

2012, «Мстители»

Человечество под угрозой порабощения: вылезшему из Асгарда Локи удалось заполучить Тессеракт, и он готов отдать его инопланетной расе читаури. Это бартер — в обмен на источник космической энергии инопланетяне подгонят хитрому божеству армию для завоевания Земли. Директор Щ.И.Та Ник Фьюри решает собрать Мстителей в команду, чтобы противостоять злокозненным планам Локи. Сам он отправляется к Стиву Роджерсу, Колсона посылает к Тони Старку, а Черная вдова находит в Индии Бэннера. Брюсу не слишком нравится идея «вызывать Халка», пустьи для благородных целей Щ.И.Та, но он соглашается...

2015, «Мстители: Эра Альтрона»

Старк колдует над эксклюзивным проектом — искусственным интеллектом, названном Альтрон. Этот электронный разум обладает нужной мощью, чтобы защитить человечество от инопланетных и прочих злых сил, но есть нюанс: при этом он будет глобально контролировать людей. Тони сомневается — он чувствует, что, возможно, делает что-то не то, и у него не хватает смелости раскрыть свой план Роджерсу и Тору. Его единственным слушателем и помощником становится Бэннер. У Брюса свой интерес: Тони утверждает, что Альтрон навсегда избавит его от Халка...

2017, «Тор 3: Рагнарек»

Покинувший Землю во время битвы при Заковии Халк пребывает на планете Сакаар, где участвует в гладиаторских боях. После смерти Одина и конфликта с его дочерью Хелой, богиней смерти, на Сакааре появляются Локи и Тор. Бог грома захвачен сразу после прибытия на планету и продан Грандмастеру в качестве мощного бойца. Ему предстоит сражаться с чемпионами на потеху хозяину. И первый его противник оказывается весьма серьезным — это Халк! Тору практически удается справиться с зеленым, но их владелец вовсе не желает его победы и вырубает почти-победителя электрошокером. Очухавшись, Тор пытается убедить Халка и одну заблудшую валькирию помочь ему в спасении Асгарда от Рагнарека — но эти двое и не думают прислушиваться: их и тут неплохо кормят...

2018, «Мстители: Война бесконечности»

Безумный Титан Танос завладел Камнем Силы и разрушил асгардский звездолет, где ему удалось заполучить еще и Камень Пространства. Локи убит, Халк побежден, но близкий к гибели Хеймдалль умудряется успеть отправить зеленого великана на Землю. Тот попадает в Санктум Санкторум и сообщает Вонгу и доктору Стрэнджу о случившемся. Втроем у них легче получается убедить Тони Старка, что Камни Бесконечности в опасности…

2019, «Мстители: Финал»

Все Мстители, в их числе и Халк, объединяются, чтобы отобрать у Таноса Камни. Но тот цинично объясняет: все, что нужно, они во Вселенной поправили (уничтожив половину человечества). Они ему больше не нужны, и он рассеял их на атомы! Тор отправляет на свидание с ними в небытие самого Таноса.

Спустя 5 лет Скотт Лэнг находит выход из этой безумной ситуации: он обнаруживает в квантовой Вселенной возможность путешествовать во времени. Мстители начинают собираться для новой операции — им хочется взять реванш. Бэннер, совмещая свой разум с мощью Халка, вместе с Ракетой отправляется в новую версию Асгарда, чтобы уговорить Тора присоединиться к команде...