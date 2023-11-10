Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно

Как бы создатели фильмов ни старались подбирать дублеров, похожих на актеров, и убирать в финальном монтаже кадры с их лицами, иногда замены все же видны зоркому глазу.

Ни для кого не секрет, что во многих экшен-сценах известных актеров заменяют каскадеры, рискующие жизнью ради эффектного кадра. А иногда звезды пропускают съемочные дни по болезни, из-за работы в других проектах или по иным причинам. Чтобы не прерывать творческий процесс, режиссер подключает дублеров. Вспомним несколько случаев, когда появление другого человека в кадре слишком бросается в глаза.

Еще одна крупная франшиза, которая допустила столько досадный ляп, это «Звездный путь». На этот раз зрители отчетливо увидели дублера вместо сэра Патрика Стюарта в одной из боевых сцен. И если на счет схожих черт лица еще можно поспорить, то накладные волосы с потрохами выдают заместителя актера.

Слишком уж густые волосы неестественного цвета выдали дублера

В одном из эпизодов внимательные зрители обнаружили, что вместо Кортни Кокс ее героиню играет другая актриса. В пятой серии восьмого сезона есть сцена, в которой Моника и Фиби сидят на диване в их любимой кофейне. Подруги обсуждают увольнение су-шефа Геллер. Когда кадр меняется и крупным планом снимают героиню Лизы Кудроу, на переднем плане, на месте Кокс, оказывается другая брюнетка.

Заметная Не-Моника в «Друзья»

Гарри Поттер и философский камень, 2001

Если кто-то переживал за маленького Руперта Гринта, игравшего Рона, когда тот падал с шахматного коня в первой части серии фильмов, — не стоило. В этот момент его подменял каскадер, и внешность героя в кадре резко изменилась, что заметно при внимательном просмотре.

В крупных планах мы видим Руперта Гринта, но в опасных сценах можно заметить дублера, который заметно крупнее и с другой прической

Сумерки, 2008

В эпизоде, когда Белла села на спину Эдварду, и он побежал с ней по лесу, создатели фильма задействовали не только компьютерную графику для ускорения бега. Этот невинный трюк, если присмотреться, исполняют дублеры. Причем даже в профиль заметно, что вместо Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в кадре появляются совершенно другие люди.

Дублерам было явно веселее, чем главным актерам фильма

Мстители, 2012

В фильме встречается много динамичных боевых сцен, в которых актеров подменяют каскадеры. В одном из таких эпизодов, во время допроса, Черная Вдова исполняет опасный трюк со стулом. Истинному фанату франшизы заметно, как героиня Скарлетт Йоханссон в одном кадре приобретает совершенно другие черты лица и гораздо более мускулистые руки.