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Все фильмы про Капитана Америку

Киновселенная Марвел так разрослась, что по ней действительно требуются путеводители! Во всяком случае, следить за одним любимым персонажем сложновато. Попробуем проследить путь Капитана Америки — в какой последовательности смотреть фильмы со Стивом Роджерсом?

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Мстители: Финал
Мстители: Финал
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2018, США
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фантастика, боевик
2014, США
Мстители
Мстители
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик
2012, США
Первый мститель
Первый мститель
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фантастика
2011, США
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Жанр
Все Боевик Фантастика Приключения
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Все США
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Как правильно смотреть все фильмы про Капитана Америку в хронологическом порядке

2011, «Первый мститель»

Наши дни. Группа исследователей обнаруживает в Арктике непонятный артефакт кубической формы.

1942. Нацистский агент Иоганн Шмидт со своей группой нападает на норвежский Тенсберг: их цель добыть «жемчужину из сокровищницы Одина» — таинственный артефакт в виде куба.

В то же время в Бруклине вербовщики заворачивают парня, стремящегося послужить в вооруженных силах США. Болезненного и не слишком похожего на солдата парня зовут Стив Роджерс. Его дружок, сержант Барнс, пытается утешить его экскурсией на выставку современных технических достижений, но Стив все равно рвется надеть погоны. Его вторая попытка тоже проваливается, но ему везет — его пафосные речи о служении родине слышит баварский блестящий ум, ученый Эрскин, работающий на США и создавший сыворотку для производства суперсолдат...

2010, «Мстители»

От Локи трудно ждать добра, но его очередной проект — верх наглости: асгардское божество умудрилось сторговаться с читаури, уболтав их на бартер. Он им — Тессеракт, они ему — силы, способные под его командованием захватить Землю. И первую часть плана Локи уже осуществил: он преспокойно проник в лабораторию Щ.И.Та, свистнул артефакт, подчинил своей воле всех сотрудников, кто ему под скипетр попался, и под занавес развалил всю базу.

Фьюри решает собрать команду Мстителей. Романофф отправляется за Бэннером-Халком, Колсон — за Тони Старком, сам Фьюри — за замороженным после Второй мировой Капитаном Америкой...

2014, «Первый мститель: Другая война»

После сражения за Нью-Йорк Стив старается приспособиться к не слишком знакомой и подходящей ему современной жизни. На утренней пробежке он знакомится с десантником Уилсоном, а затем ему с его коллегой Наташей Романофф поручают операцию — спасти заложников с корабля. Наташа заполняет флэшку секретными файлами организации Щ.И.Т. Впоследствии на человека с флэшкой — им окажется директор Щ.И.Та Ник Фьюри — совершат нападение. Враги хотят во что бы то ни стало завладеть чужими секретами! Фьюри, спасаясь от преследователей, прибегает к Роджерсу, отдает носитель информации ему и просит быть осторожнее...

2015, «Мстители: Эра Альтрона»

Старк создает своеобразную программу, призванную защищать человечество, и дает ей имя Альтрон. Один нюанс: этот ИИ способен установить над людьми тотальный контроль, и Тони, предвидя реакцию на это Роджерса и Тора, как-то не очень делится с ними своими мыслями. Он ищет поддержки лишь у Бэннера. «Тайны мадридского двора» заканчиваются тем, что Альтрон вырывается из-под контроля и начинает масштабно куролесить. Мстители вынуждены бороться с ним все вместе — временами это приводит к стычкам внутри команды...

2016, «Первый мститель: Противостояние»

Бой за Нью-Йорк, крах Щ.И.Та, трагедия в Заковии, взрыв больницы в Лагосе — человечество готово обвинить во всех этих бедствиях Мстителей. Правительство США пытается призвать их к порядку — зарегистрировать и держать под контролем. Старк, страдающий комплексом вины за «подвиги» Альтрона, готов надеть номерок и гулять на поводке, но Капитан Америка — нет. Его поддерживает Тор. Вскоре случается новый теракт в Вене — и теперь Стиву нужно защищать Баки Барнса, обвиненного в смерти короля Ваканды...

2018, «Мстители: Война бесконечности»

Танос начинает собирать Камни. А Мстители — всячески мешать ему в этом. Первое, что приходится делать Роджерсу — это защищать Вижена с Камнем Разума во лбу. Тот предлагает простой выход: уничтожение артефакта и, следовательно, срыв планов Безумного Титана. Но это будет означать и гибель самого Вижена — это цена изъятия Камня из его башки. Стив предлагает сделать это с помощью технологий Ваканды...

2019, «Мстители: Финал»

После встречи с Таносом Мстители сталкиваются с необходимостью найти его снова и забрать у него Камни Бесконечности, чтобы воскресить наполовину погибшее население Земли. Но Танос уже уничтожил их. Кажется, все безнадежно, но спустя 5 лет появляется возможность собрать Камушки… в прошлом! Стив вместе с Тони, Бэннером и Лэнгом отправляются в 2012-й...

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