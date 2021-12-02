Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
173 см
Биография Коби Смолдерс
Родилась 3 апреля 1982 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Фильмография Коби Смолдерс
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.0
Певчая птица
драма, мюзикл
2018, Великобритания
4.0
Убить Гюнтера
боевик, комедия
2017, США
4.0
Свадьба моей бывшей
комедия
2017, США
5.0
Вмешательство
драма, комедия
2016, США
6.0
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер
2016, США
7.0
Любовь как спорт
комедия, мелодрама
2015, США
5.0
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Для актрисы это будет уже восьмой проект MCU.
Написать
2 декабря 2021 10:58
Идеальный коллега: Том Круз ежегодно присылает Коби Смолдерс кокосовый торт на Рождество
Кроме того, актёр балует подарками телеведущих и коллег по совместным кинокартинам.
Написать
21 ноября 2019 14:02
Коби Смолдерс сыграет главную роль в экранизации комикса «Стамптаун»
Многосерийный проект будет выходить на канале ABC.
Написать
26 февраля 2019 14:55
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось