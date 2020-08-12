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Кларк Грегг

Clark Gregg
Кларк Грегг
Кларк Грегг Clark Gregg
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Дата рождения
2 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кларк Грегг

Родился 2 апреля 1962 года. Бостон, Массачусетс, США.

Фильмография Кларк Грегг
Бунтарка
Бунтарка
комедия, драма, музыка 2021, США
6.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
На грани безумия
На грани безумия
триллер 2018, США
5.0
Очень хорошие девочки
Очень хорошие девочки
драма 2013, США
6.0
Доверься мне
Доверься мне
комедия 2013, США
6.0
День труда
День труда
драма 2013, США
7.0
С кем переспать?!!
С кем переспать?!!
комедия 2013, США
5.0
Много шума из ничего
Много шума из ничего
драма, комедия, мелодрама 2012, США
5.0
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Звезда Marvel Кларк Грегг попрощался со зрителями «Агентов Щ.И.Т.» Сериал завершается уже 13 августа.
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12 августа 2020 10:09
Marvel выпустила зрелищный тизер двухчасового финала «Агентов Щ.И.Т.» Сериал громко попрощается со зрителями.
Написать
10 августа 2020 09:35
Звезда «Агентов ЩИТ» Хлоя Беннет рассказала о финале сериала У каждого героя будет подходящее завершение истории.
Написать
27 мая 2020 14:52
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