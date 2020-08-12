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Кларк Грегг
Кларк Грегг
Clark Gregg
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Кларк Грегг
Clark Gregg
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Дата рождения
2 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кларк Грегг
Родился 2 апреля 1962 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Кларк Грегг
Бунтарка
комедия, драма, музыка
2021, США
6.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
На грани безумия
триллер
2018, США
5.0
Очень хорошие девочки
драма
2013, США
6.0
Доверься мне
комедия
2013, США
6.0
День труда
драма
2013, США
7.0
С кем переспать?!!
комедия
2013, США
5.0
Много шума из ничего
драма, комедия, мелодрама
2012, США
5.0
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Звезда Marvel Кларк Грегг попрощался со зрителями «Агентов Щ.И.Т.»
Сериал завершается уже 13 августа.
Написать
12 августа 2020 10:09
Marvel выпустила зрелищный тизер двухчасового финала «Агентов Щ.И.Т.»
Сериал громко попрощается со зрителями.
Написать
10 августа 2020 09:35
Звезда «Агентов ЩИТ» Хлоя Беннет рассказала о финале сериала
У каждого героя будет подходящее завершение истории.
Написать
27 мая 2020 14:52
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