От «Форсажа 10» до «Неудержимых 4»: главные боевики 2023 года

Тайлер Рейк — бывший спецназовец, а ныне наемник, которому нет равных. Последнее задание бойца проходило в столице Бангладеша, где ему чудом удалось избежать смерти. С момента падения империи наркобарона Амира Асифа прошло девять месяцев. Оправившись от полученных травм, Тайлер берется за новый заказ. На сей раз бесстрашному австралийцу необходимо спасти семью кровожадного гангстера.

После невразумительного, но зачем-то продленного на второй сезон сериала « Цитадель » братья Руссо возвращаются с продолжением своего предыдущего дорогостоящего боевика «Операция по спасению». Звезда « Мстителей » Крис Хемсворт , повторивший роль оперативника Рейка, вновь демонстрирует чудеса физической подготовки, солируя в 14-минутной экшен-сцене, снятой одним дублем. Настоящий подарок для всех поклонников жанра.

Тайлер Рейк: Операция по спасению 2

Окончив последнюю гонку, Доминик и Летти наслаждаются семейной жизнью, воспитывая маленького сына Брайана. Идиллии наступает конец, когда на горизонте появляется еще один суперзлодей. Теперь Дому и его близким угрожает психопат Данте — одержимый местью сын преступника Эрнана Рейеса, погибшего по вине Торетто несколько лет назад. Чтобы одолеть врага, Доминик вынужден объединиться с беглой кибертеррористкой Сайфер.

Как известно, после четвертой части « Форсаж » стал семимильными шагами трансформироваться из субкультурного кино о стритрейсерах в супергеройский боевик, где водители устраивают гонки на танках и подводных лодках, между делом летая на авто в космос. 10-я часть, открывшая финальную трилогию, продолжает насмехаться над законами физики, представляя собой самоироничный киноаттракцион в лучших традициях позднего периода саги.

Форсаж 10

Чудом избежав смерти, первоклассный наемник Джон Уик продолжает противостоять Правлению кланов. На стороне беглеца — преданный соратник по прозвищу Голубиный король, тогда как к бесчисленным врагам присоединяется маркиз Винсент де Грамон, завербовавший слепого бойца Каина, давнего друга Уика.

Кинофраншиза « Джон Уик » не только реабилитировала карьеру Киану Ривза , но и стала вехой в жанре. Причиной тому — поражающая воображение хореография боевых сцен, коих с каждой новой частью становится все больше. Четвертый фильм продолжает наращивать обороты, чему рады и зрители, и критики. Впрочем, не менее важным фактором успеха «Уика» стал сам Ривз, вопреки возрасту самостоятельно исполнивший подавляющее большинство трюков.

Джон Уик 4

За плечами Итана Ханта десятки миссий, но главное задание ждет агента впереди. Столкнувшись с самым могущественным преступником, шпион должен совершить практически невозможное. К счастью, рука об руку с Итаном по-прежнему сражаются Бенджи, Ильза и Лютер, вместе с которыми он прошел огонь и воду. На сей раз от отряда зависит судьба всего человечества.

« Миссия невыполнима » — классика шпионского жанра, стоящая в одном ряду с «бондианой». Как и всегда, события седьмого фильма серии происходят в разнообразных уголках земного шара, а драки с погонями следуют друг за другом, не давая заскучать ни на минуту. Подобно Ривзу в «Джоне Уике», голливудский ветеран Том Круз сам участвует в экшен-сценах, а также исполняет очередной смертельный номер, на подготовку к которому ушел целый год.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Отряд элитных бойцов берется за очередной заказ, цель которого — предотвратить глобальную катастрофу, вызванную ядерным конфликтом между двумя сверхдержавами. Как и прежде, во главе «Неудержимых» находится многоопытный Барни Росс, команда которого пополняется несколькими новичками. Ставки высоки, как никогда прежде, поэтому ошибка недопустима.

Ностальгическая экшен-франшиза возвращается, когда этого уже никто не ждал. Несмотря на тот факт, что с момента выхода третьей части прошло почти десять лет, ни Сталлоне , ни Стэйтем не утратили былой популярности, а и без того звездный состав пополнили Меган Фокс , Фифти Сент и Ико Уайс . Поклонники предыдущих фильмов и классических боевиков 80-х точно будут удовлетворены увиденным.

Неудержимые 4

Лучшие годы Лу позади. Когда-то он был незаменимым каскадером, но теперь с трудом сводит концы с концами. Доходит до того, что в счет долгов у Лу решают отобрать его верного коня. Не желая расставаться со скакуном, каскадер в одиночку расправляется сразу с несколькими коллекторами. Эффектный поединок был снят на видео и завирусился в интернете, в результате чего на Лу свалилась неожиданная слава.

Помимо Сталлоне, в 2023-м на экраны триумфально вернулся Джеки Чан, последние лет десять специализирующийся на второсортных комедиях и озвучке мультфильмов. Помимо трогательного «Кунг-фу жеребца», всеобщий любимчик снялся в бадди-муви « Круче некуда » (его поставил режиссер «Неудержимых-4» Скотт Во ), разделив экран с Джоном Синой . Обе ленты определенно заслуживают внимания.

Кунг-фу жеребец

События разворачиваются в Афганистане. Американский солдат Джон Кинли возглавляет операцию по поиску оружия талибов, в ходе которой отряд попадает в засаду. Пережить неравную схватку удалось только Джону, тогда как все его сослуживцы погибают. Очнувшись в госпитале, он обнаруживает, что не помнит ничего из случившегося в горячей точке. Выживший знает лишь о том, что из передряги его вытащил переводчик Ахмед, сотрудничающий с США. Испытывая чувство вины, Джон отправляется назад за своим спасителем, которого теперь разыскивают талибы.

После череды легкомысленных боевиков со Стэйтемом Гай Ричи снял нетипичный для себя военный фильм, где нет ни разодетых гопников, ни фирменного юмора. Невзирая на общий драматизм, «Переводчик» содержит немало впечатляющих батальных сцен, благодаря которым два часа пролетают на одном дыхании.

Переводчик

Дэнни Рурк — американский полицейский, у которого похитили семилетнюю дочь Минни. Затяжная депрессия вынуждает стража закона обратиться к психотерапевтке, которой он неделя за неделей изливает душу. От очередного сеанса Дэнни отвлекает наводка на возможное ограбление банка. Прибыв на место, он замечает странного господина, каким-то образом взявшего под контроль окружающих его людей. Поиск ответов приводит Дэнни к тарологине Диане Круз, от которой коп узнает о гипнотиках, способных контролировать сознание своих жертв.

«Гипнотик» — новинка от Роберта Родригеса , прославившегося в 90-е культовыми картинами « Отчаянный » и « От заката до рассвета ». Невзирая на имя режиссера, по-прежнему остающееся на слуху, а также Бена Аффлека в главной роли, фантастический боевик с треском провалился в прокате: при бюджете в 65 миллионов в премьерный уик-энд фильм не собрал и миллиона, выдав худший старт в карьере и режиссера, и актера. Тем не менее «Гипнотик» отлично справляется со своей развлекательной функцией, на полтора часа вырывая зрителя из реальности.