Наша рецензия

Благодаря свежему марвеловскому киноопусу про неуловимых мстителей, мы все наконец-то узнали, что хранилось в кейсе, за которым ездил Сэмюэл Л. Джексон в «Криминальном чтиве». Там был Тессеракт – гиперкуб, открывающий двери в другой конец космоса. Как выяснилось, на другом конце космоса обитает некий гибрид Дарта Вейдера и Ганнибала Лектера: именно этот гибрид, ангажировав скандинавского бога Локи, хочет поработить планету Земля для своих неотложных инопланетных нужд. Скандинавский бог Локи,…