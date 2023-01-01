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Мстители Мстители
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The Avengers Мстители 2012 / США
8.1 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Мстители

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучшая драка
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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