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Киноафиша Фильмы Мстители Мстители, 2012: актеры и роли
The Avengers Мстители 2012 / США
8.2 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Мстители, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джосс Уидон Джосс Уидон Joss Whedon
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Том Хиддлстон Том Хиддлстон Tom Hiddleston Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Коби Смолдерс Коби Смолдерс Cobie Smulders Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Кларк Грегг Кларк Грегг Clark Gregg Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Лу Ферриньо Лу Ферриньо Lou Ferrigno
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