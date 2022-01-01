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Мстители
Мстители, 2012: актеры и роли
The Avengers
Мстители
2012 / США
Трейлер
8.2
Оцените
124
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Мстители, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джосс Уидон
Joss Whedon
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Крис Эванс
Chris Evans
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Кларк Грегг
Clark Gregg
Пол Беттани
Paul Bettany
Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
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Одна
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