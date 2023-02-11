Мужчинам не понять: 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве

Моменты уединения и погружения в себя не менее важны для каждого человека, чем любовь и дружба. Самые значимые ответы зачастую прячутся в твоем собственном разуме, а самые судьбоносные решения приходят в тишине. Устала от проблем, отношений, работы и вообще от всего мира? Предлагаем тебе список замечательных и глубоких женских фильмов под любое настроение. И пусть этот вечер наедине с экраном поможет тебе справиться с любыми сложностями!

Сила мечты (2023)

Внутри каждого из нас есть скрытый потенциал. Зачастую обстоятельства, окружающие люди и их предубеждения мешают нам раскрыть его в полной мере. Но страстная мечта – это ключ, которым можно отпереть любую клетку. Именно этому посвящена свежая приключенческая драма о девушке, решившей отправиться в одиночку в кругосветное путешествие. Джессика не отличается отвагой и стойкостью характера, однако, вопреки всем преградам, она следует за интуицией и находит настоящую себя. Волнующий и вдохновляющий фильм, который придаст тебе сил и поможет справиться с хандрой.

Сила мечты

Проблема законодательного запрета абортов до сих пор остается актуальной во многих странах. Эта драма, удостоившаяся «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, наглядно демонстрирует последствия вмешательства государства в личную жизнь женщины. В центре событий оказывается француженка Анна – талантливая студентка, которая прикладывает все силы, чтобы стать писательницей. Но на ее будущем ставит крест случайная и нежданная беременность: действие происходит в 1963 году, и во Франции еще запрещены аборты. Кого-то решение Анны восхитит, кого-то шокирует, а кого-то и вовсе разгневает, но равнодушным фильм точно не оставит ни одну женщину.

Событие

Стильный драматический триллер с элементами черной комедии об изощренной женской мести. Кассандра – одинокая тридцатилетняя девушка, живущая с родителями. Когда-то она училась в одном из лучших университетов страны и имела неплохие перспективы, но теперь всего лишь работает официанткой в кофейне. Дело в том, что у Кэсси сменились приоритеты. После того как несколько лет назад однокурсник изнасиловал ее лучшую подругу, она гуляет ночами по барам и «охотится» на похотливых парней. Неожиданная и неоднозначная история о разнице между правосудием и справедливостью, которую едва ли сможет оценить мужчина.

Девушка, подающая надежды

Этот психологический и глубокий драматический триллер о любовном треугольнике с Дайан Лэйн и Ричардом Гиром, несомненно, стоит просмотра. Но если ты не хочешь поссориться со своей второй половинкой, то лучше посмотри его в одиночестве, уютным тихим вечером. Любая попытка обсудить фильм с кем бы то ни было может вызвать ожесточенный спор. Что происходит, когда счастливая жена и заботливая мать вдруг встречает другого мужчину? Стоит ли страсть разрушенных жизней и нагонит ли героиню расплата за измену?

Неверная

Франко-американское фэнтези о девушке, которая после похорон матери открывает в себе удивительную способность. Холли – невидимка, причем не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Этот дар дает ей возможность проникать в чужие жизни, добывать любую информацию и зарабатывать неплохие деньги. Но есть и серьезный минус – теперь она ужасно одинока. Очень талантливая и глубокая метафора на тему «мистера Целлофана» и «серой мышки». Не зря фильм получил на международном агрегаторе IMDb 7 баллов из 10 возможных от зрителей и критиков.

Девушка-невидимка

Вечная классика с неподражаемыми Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Звезды «Титаника» вновь объединяются на экране, чтобы сыграть супружескую пару, находящуюся в кризисе отношений. Незапланированная беременность, сорванная поездка в Европу, взаимные претензии и… робкий, но все же брезжащий свет в конце туннеля. Если ты чувствуешь, что тебе надоело все на свете, а повседневные радости больше не приносят удовлетворения, то этот фильм обязателен к просмотру наедине с собой.

Дорога перемен

Мэри Ком (2014)

Хочется чего-нибудь пожестче? Что ж, для женщин в наше время снимают не только слезливые мелодрамы. Мэри Ком – реальная современная девушка из Индии, ставшая пятикратной чемпионкой мира по боксу. Патриархальный строй общества, чужое неверие, социальное неравенство и физическое несовершенство стали для нее не преградами, а ступенями на пути к цели. Это настоящий женский боевик в духе «Солдата Джейн» и «Малышки на миллион». Хочешь спустить пар, отвлечься от повседневности и заново поверить в себя? Тогда этот фильм для тебя!

Мэри Ком

Как ощущает себя существо, не имеющее самостоятельных мыслей и полностью зависящее от своего создателя? Действие этой фантастической драмы разворачивается в 2048 году. Талантливый ученый Джордж, недавно потерявший любимую жену, уединяется в японских лесах и разрабатывает женщину-андроида с самым совершенным искусственным интеллектом. Заказ крупной корпорации для него – лишь предлог, чтобы попытаться воссоздать умершую жену. Однако получившийся «образец» постепенно учится жить и быть настоящей женщиной. Подобный путь приходится пройти многим из нас, несмотря на то что мы состоим из плоти и крови…

Мой создатель

Смотрела сериал «Друзья» и любишь Дженнифер Энистон? Тебе определенно будет интересен этот фильм! Здесь «Рэйчел Грин» предстает в совершенно непривычном для себя амплуа и оказывается перед серьезным моральным выбором. С одной стороны – стабильные, но опостылевшие отношения и работа в супермаркете, с другой – страстный красавчик в исполнении Джейка Джилленхола и безумный роман. Решение, которое принимает героиня, неизменно вызывает у зрителей бурные дискуссии и даже ссоры. Так что надежнее будет посмотреть драму в одиночестве и сделать из нее собственные выводы.

Хорошая девочка

История расскажет о девушке, которая не может выходить из своей комнаты днем из-за редкого кожного заболевания. Зато ночами семнадцатилетняя Кэти старается брать от этого мира все возможное. Она пишет музыку, играет на гитаре, ходит на вечеринки, мечтает о любви и… о солнечных лучах. Однако она не грустит, а пытается любить свой мир таким, каким он перед ней предстает. Если ты ищешь, что кто-то или что-то сможет заменить тебе солнце в грустном и холодном феврале, то эта история подскажет тебе верный путь.

Полночное солнце

Беременность – что может быть более женственно, желанно и радостно? Да все что угодно, если ты – трудоголичка, ханжа и вообще работаешь судьей! В жизнь француженки Арианы вторгается крайне неожиданное известие: у нее будет ребенок. Но в таком случае варианта может быть только два: или это второе в истории непорочное зачатие, или в жизни героини произошло что-то, о чем она не помнит. Ариадне предстоит раскрыть самое невероятное дело в ее практике, не угодить в серьезные проблемы и решить, что делать с этой беременностью. Вне зависимости от того, многодетная ты мать или убежденная чайлдфри, этот фильм подарит тебе полтора незабываемых часа и много пищи для раздумий.

9 месяцев строгого режима

Иногда кумир может стать для человека не только примером для подражания, но и самым близким другом. Героиня этой комедийной мелодрамы – одинокая скромная девушка по имени Элис, которая буквально без ума от творчества Вуди Аллена. Ей кажется, что каждый кадр его фильмов отражает ее жизнь и внутренний мир. Поэтому каждый день она начинает с душевного «разговора» с режиссером, плакат которого висит у нее на стене. Самое удивительное, что Вуди действительно помогает ей справиться со всеми проблемами, хоть и довольно странным образом. Трогательный и милый фильм о маленьких радостях, жизненных ориентирах и вымышленных друзьях – отличный вариант для душевного вечера в одиночестве.