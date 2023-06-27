Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника»

Netflix подвергся общественной критике из-за неудачного выбора даты выхода фильма «Титаник» (1997) на сервисе.

На днях представители площадки объявили о том, что 1 июля в каталог Netflix будет добавлена знаменитая картина Джеймса Кэмерона. Кроме того, они выпустили трейлер документальной ленты The Deepest Breath («Глубочайшее дыхание»), посвященного миру фридайвинга.

Анонс привлек к себе широкое внимание из-за недавнего трагического инцидента, произошедшего с подводной лодкой «Титан». 18 июня батискаф отправился на исследование обломков реального лайнера «Титаник», но вскоре после погружения перестал выходить на связь. После четырех суток непрерывных поисков спасатели обнаружили обломки лодки и подтвердили гибель всего экипажа, включавшего в себя четырех пассажиров и пилота.

Многие пользователи сети посчитали, что Netflix решил воспользоваться трагедией, чтобы привлечь к премьере больше зрителей. Они начали массово оставлять гневные комментарии под анонсом премьеры. Некоторые из них избрали сжатые формулировки:

«Netflix перешел грань приличия, выбрав такое время».

В то время как другие использовали более резкие выражения, напрямую обвинив руководство сервиса в бесчеловечной меркантильности:

«Директор по маркетингу Netflix, вероятно, подумал: «Давайте извлечем выгоду из смерти этих людей». Насколько же извращенным и больным должно быть мышление человека, способного принимать такие решения?»

Однако стоит отметить, что выход «Титаника» на Netflix был запланирован задолго до инцидента. Поэтому предположение о том, что руководство сервиса воспользовалось им, чтобы продвинуть релиз фильма, вряд ли можно назвать обоснованным.