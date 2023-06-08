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Киноафиша Новости Фанат «Титаника» собрал коллекцию из полутора тысяч VHS-копий фильма

Фанат «Титаника» собрал коллекцию из полутора тысяч VHS-копий фильма

8 июня 2023 16:30
Фанат «Титаника» собрал коллекцию из полутора тысяч VHS-копий фильма

Большинство кассет он получил от подписчиков из разных уголков мира.

Журнал Variety поделился занимательной историей о преданном фанате фильма «Титаник» (1997) Джей Ди, собравшем свыше 1500 VHS-копий своей любимой картины. Джей Ди — видеоредактор из Флориды, прославившийся благодаря своей невероятной коллекции. Он увлекся лентой Джеймса Кэмерона в возрасте 6 лет, когда впервые увидел ее в кинотеатре:

«Во мне проснулась одержимость Джеком Доусоном [персонаж Леонардо ДиКаприо]. В те времена все обожали «Титаник». И моей семье он нравился, так что я просто смешался со всеми поклонниками фильма».

По словам Джей Ди, он начал собирать VHS-копии «Титаника» чуть больше десяти лет назад, но по-настоящему его коллекция разрослось только в прошлом году, когда он начал выкладывать видео с процессом ее создания в TikTok:

«Все началось в 2012 году, когда к нам в руки попало несколько копий. Они были выставлены в магазине на верхней полке и выглядели великолепно. Я знал, что никто никогда их не купит. Они были очень дешевые, поэтому мы взяли коробку и просто наполнили ее всеми «Титаниками» в магазине. В последующие годы мы начали коллекционировать их. У нас было около 100 копий до того, как я начал выкладывать видео в TikTok в прошлом году. А после открытия канала мы увеличили количество копий со 100 до около 1560. Это произошло само по себе. Сейчас я уже совершенно не контролирую ситуацию».

На данный момент аудитория его аккаунта titanicfan97 превышает 108 тыс. человек.

Помимо VHS-копий фильма, в коллекции Джей Ди хранятся и уникальные подарки от подписчиков, такие как вязанная кукла Джека Доусона, которая является талисманом всего собрания, аутентичный фрагмент шезлонга со съемочной площадки «Титаника» и японская версия картины на кассете. Все эти «богатства» размещены в бывшем монтажном кабинете блогера, но из-за непрекращающегося потока посылок он планирует перенести ее в свою спальню. В будущем Джей Ди надеется довести размер коллекции до 1 997 копий, уровняв ее с годом выхода картины.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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