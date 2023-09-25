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Киноафиша Новости Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят

25 сентября 2023 11:07
Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят

Удивительные факты со съемок разных фильмов, которые на первый взгляд кажутся неправдой, но на самом деле имели место быть.

Гарри Поттер не произносит ни одного заклинания в первом фильме франшизы.

Кажется, что самая знаменитая волшебная франшиза н обязательно должна быть наполнена различными заклинаниями и колдовством. Особенно, когда дело доходит до главного героя. Но в «Философском камне» Гарри Поттер не произносит сам ни одного настоящего заклинания с использованием палочки. (А Том Круз, например, ни разу не стреляет из пистолета в первой части «Миссия невыполнима»).

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Гарри Поттер и философский камень

В фильме «Царь скорпионов» использовали настоящих огненных муравьев

Несмотря на то что в фильме присутствует много компьютерной графики, в некоторых кадрах можно увидеть настоящих красных огненных муравьев, которые считаются одними из самых опасных видов этих насекомых. Яд такого муравья содержит опасный токсин, а его укус может привести к летальному исходу.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Царь скорпионов

Майк Майерс согласился сыграть в «Коте» только из-за угрозы судебного иска.

В начале 2000-х Майерс подписал контракт с Universal Pictures на создание фильма по мотивам персонажа Дитера из скетча SNL «Спрокетс», но в последнюю минуту отказался. Universal пригрозила подать на Майерса в суд за нарушение контракта, но отказалась от иска, когда Майерс согласился сниматься в «Коте».

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Кот

Леголас говорит Фродо лишь одну фразу за всю трилогию «Властелин колец»

Как и «Поттериана», трилогия «Властелин колец» держит внимание и любовь фанатов уже много лет. Поэтому неудивительно, что интересные факты об этих проектах появляются в завидной регулярностью. Некоторые из них довольно поразительны. Например, вы замечали, что герой Орландо Блума Леголас вообще не общается с хоббитом Фродо? За всю кинотеатральную трилогию эльф говорит ему лишь одну фразу: «У тебя есть мой лук».

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Властелин колец

Арнольд Шварценеггер заманил Сильвестра Сталлоне в картину «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне постоянно боролись за одни и те же роли в период своего расцвета в конце 80-х – начале 90-х. Шварценеггер прочитал сценарий фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять» и подумал, что это ужасный проект, но слух сказал, что будет рассматривать для себя эту роль. Сталлоне потребовал, чтобы его агент немедленно сделал ему предложение, и сразу же принял его, думая, что он подставляет Арнольда, но на самом деле все было наоборот. Вот так Слай попал в эту нелепую криминальную комедию, которую, однако постоянно крутили по российскому тв.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Стой! Или моя мама будет стрелять

В съемках «Терминатора» участвовала сестра-близнец Линды Хэмилтон

У Линды Хэмилтон была сестра-близнец Лесли. Снимок в зеркале, на котором Сара Коннер зашивает Т-800, был сделан благодаря раме зеркала без стекла. Линда и Арнольд находились по одну сторону лицом к камере, ее сестра и манекен — спиной к камере. Линда и Лесли без труда добились синхронизации движений. Кроме того, Т-1000, выдававший себя за Сару, был также сыгран Лесли. К сожалению, сестра Линды умерла несколько лет назад в возрасте 63 лет.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Терминатор

Кристофер Нолан посадил целое кукурузное поле ради съемок «Интерстеллара»

Кристофер Нолан не смог найти нужное кукурузное поле рядом с горами для съемок «Интерстеллара» и не хотел использовать CGI. Поэтому он и его команда выкупили землю и посеяли кукурузу на сумму 100 тысяч долларов. Нолан также просил совета у Зака Снайдера, ведь тот тоже выращивал собственную кукурузу на огромном поле для «Человека из стали». В итоге у «Интерстеллара» появилось свое поле, и это было очень удобно, ведь команда могла распоряжаться им как угодно и снимать в любое время. После завершения съемок они продали всю кукурузу и получили неплохую прибыль.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Интерстеллар

Нив Кэмпбелл по-настоящему била коллег в «Крике»

В кульминации «Крика» 1996 года Нив Кэмпбелл действительно причинила сильную боль Скиту Ульриху, когда ударила его зонтиком. Актриса промахнулась не попала в специальную подкладку на его груди, а как раз незадолго до съемок актер перенес операцию на сердце. Так что крик, издаваемый Скитом, более чем настоящий.

Кэмпбелл снова допустила эту же ошибку во время съемок третьей частью «Крика», когда не попала по специальной отметке на спине Скотта Фоули. Актриса ударила его ледорубом, и крик, который слышат зрители, не был игрой.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Крик

Хан Соло должен был признаться в любви Лее

Когда принцесса Лея говорит «Я люблю тебя» Хану Соло перед его заморозкой в карбоните, он отвечает: «Я знаю». Первоначально его фраза была «Я тоже тебя люблю», но сцена никак не получалась, ее снимали так много раз, что в конце концов Харрисон сказал «Я знаю» с сарказмом. Именно этот дубль в итоге вошел в финальный монтаж. Стоит отметить, что Форд пытался следовать указаниям режиссера привнести в этот момент нечто новое, потому что обычное признание в любви не подходило персонажу, и, сам того не понимания, создал иконическую сцену.

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Звездные войны

Джеймс Кэмерон снял «Титаник» только чтобы самому увидеть легендарный лайнер

Джеймс Кэмерон, без сомнения, один из главных режиссеров современности, а «Титаник» навсегда войдет в историю кинематографа. Но мало кто знает, что постановщик задумал снять историю, связанную с этим культовым лайнером только для того, чтобы самому посмотреть и прикоснуться к истории. Интересная история также связана с питчингом этой картины. Когда Кэмерон показывал проект продюсерам и просил финансирование, он просто встал на фоне снимка корабля и сказал, что это будет история Ромео и Джульетты на «Титанике».

Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят
Титаник

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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