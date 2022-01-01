Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия
Киноафиша Подборки Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия

Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия

Все 91 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
7.0
комедия
2021, США
Розовое облако
Розовое облако
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2021, Бразилия
После Чернобыля
После Чернобыля
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, триллер, детектив
2021, Россия / Украина / США
Гренландия
Гренландия
7.0
триллер
2020, США
Великий
Великий
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2020, США
Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2020, Норвегия
Сила стихии
Сила стихии
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, криминал
2020, США
2067: Петля времени
2067: Петля времени
Смотреть за 1 рубль
4.0
фантастика
2020, Австралия
Рыцари справедливости
Рыцари справедливости
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
2020, Дания
Таинственный остров
Таинственный остров
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, семейный, фэнтези, приключения
2019, Латвия
Небесный огонь
Небесный огонь
5.0
боевик
2019, Китай
Порталы времени
Порталы времени
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, фантастика
2019, США
Непрощенный
Непрощенный
8.0
драма
2018, Россия
Курск
Курск
6.0
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
Акварель
Акварель
6.0
документальный
2018, Великобритания / Дания
Убежище: поколение первое
Убежище: поколение первое
4.0
фантастика
2018, США
Властелин драконов
Властелин драконов
Смотреть за 1 рубль
3.0
фэнтези
2018, США
Геошторм
Геошторм
6.0
боевик, фантастика, триллер
2017, США
Последствия
Последствия
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2017, США
Ограбление в ураган
Ограбление в ураган
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер
2017, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Драма Комедия Ужасы Триллер Детектив Боевик Криминал Фантастика Анимация Семейный Фэнтези Приключения Исторический Документальный Мелодрама Аниме Военный Катастрофа Музыка Спорт Мистика
Страна
Все Бразилия США Россия Украина Дания Австралия Норвегия Китай Латвия Бельгия Люксембург Великобритания Япония Германия Чили Канада Испания Корея Таиланд Франция Швейцария СССР
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

В условиях нескончаемой пандемии фильмы про катастрофы и стихийные бедствия переживают новую волну популярности. В нашей специальной подборке вы сможете найти картины про катастрофы, катаклизмы и апокалипсис апологета данного жанра, знаменитого режиссера Роланда Эммериха. А также менее известные, но определенно достойные внимания работы других, в том числе и европейских режиссеров. В нашей подборке –фильмы про авиакатастрофы, цунами, разрушительные землетрясения и падения астероидов. Кино про катастрофы подарит вам настоящий заряд адреналина, а также множество незабываемых впечатлений.

Выбор редакции
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши