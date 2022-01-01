В условиях нескончаемой пандемии фильмы про катастрофы и стихийные бедствия переживают новую волну популярности. В нашей специальной подборке вы сможете найти картины про катастрофы, катаклизмы и апокалипсис апологета данного жанра, знаменитого режиссера Роланда Эммериха. А также менее известные, но определенно достойные внимания работы других, в том числе и европейских режиссеров. В нашей подборке –фильмы про авиакатастрофы, цунами, разрушительные землетрясения и падения астероидов. Кино про катастрофы подарит вам настоящий заряд адреналина, а также множество незабываемых впечатлений.