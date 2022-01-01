Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про запретную любовь
Киноафиша Подборки Фильмы про запретную любовь

Фильмы про запретную любовь

Все 38 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Трое
Трое
6.0
драма, мелодрама
2020, Россия
Я украду тебя у всего мира
Я украду тебя у всего мира
Смотреть за 1 рубль
0.0
мелодрама
2020, Россия
Выше неба
Выше неба
6.0
мелодрама, семейный, драма
2019, Россия
Роковая связь
Роковая связь
6.0
боевик, триллер, криминал
2019, США
Аутло
Аутло
Смотреть за 1 рубль
0.0
драма
2019, Россия
Маленькая Италия
Маленькая Италия
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2018, Канада / США
Королева сердец
Королева сердец
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, Дания / Швеция
Где соприкасаются руки
Где соприкасаются руки
7.0
драма, мелодрама, военный
2018, Великобритания
Матильда
Матильда
7.0
драма, биография, триллер
2017, Россия
Красный воробей
Красный воробей
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2017, США
Форма воды
Форма воды
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, мистика
2017, США
Атлантида
Атлантида
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
Назови меня своим именем
Назови меня своим именем
8.0
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
Смотреть за 1 рубль
7.0
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
Хороший мальчик
Хороший мальчик
7.0
комедия
2016, Россия
Роковое влечение
Роковое влечение
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2016, Франция
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, мелодрама
2015, США
Он - дракон
Он - дракон
6.0
фэнтези, драма, мелодрама
2015, Россия
14+
14+
6.0
мелодрама
2015, Россия
Пальмы в снегу
Пальмы в снегу
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, драма
2015, Испания
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Мелодрама Драма Боевик Триллер Криминал Семейный Военный Комедия Биография Мистика Фэнтези Исторический Приключения
Страна
Все Россия США Дания Швеция Великобритания Канада Италия Франция Бразилия Испания Германия Люксембург Бельгия Швейцария Чехия СССР
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Любовь – прекрасное, светлое чувство, человеческая способность к которому бесценна. Оно дает силы жить, не опускать руки перед трудностями, улыбаться и верить в лучшее. Не у всех история заканчивается счастливо: есть пары, заведомо обреченные на расставание. Но те моменты счастья, которые они переживают, стоят любых последствий.

До слез: пять самых трогательных фильмов про запретную любовь

Даже в современном мире сохраняется множество общественных предрассудков, из-за которых многие пары не могут открыто быть вместе, а в прошлые времена запретные союзы встречались повсеместно. Разные социальные слои, происхождение, религиозные отличия, принадлежность к враждующим кланам и другие не зависящие от человека обстоятельства разбили сердце множеству влюбленных, что не мог не запечатлеть кинематограф в трогательных и проникновенных фильмах о запретной любви.

Молода и прекрасна

Юная Изабель беспечно и с долей отстраненного любопытства примеряет на себя взрослую жизнь. Но ее первый сексуальный опыт становится всего лишь экспериментом, не вызвавшим никаких романтических чувств. Жаркое лето и безмятежный отдых сменяются осенней прохладой, дождливые учебные будни поглощают главную героиню, но что-то в ее жизни все-таки изменилось.

Все больше времени вместо учебы и домашних заданий студентка проводит в гостиницах и в обществе каких-то мужчин, но настоящее удовольствие ей приносит только одно: ее тайна.

Основной инстинкт

Ник Каррен – детектив, расследующий жестокое убийство рок-исполнителя. Мужчину зарезали штыком для дробления льда прямо во время секса. Единственная подозреваемая – Кэтрин, любовница Боза, автор детективных романов. В одной из своих книг она когда-то описала такое же преступление. У нее есть алиби, она успешно проходит проверку на полиграфе, а со следствием ведет себя так, словно это детективы являются ее подозреваемыми. Тем не менее Ника гложет масса подозрений, а кроме них – иррациональное влечение к роковой женщине.

Роковая связь

Сьюзен – красивая девушка из небольшого городка в Кентукки. Она ненавидит свою жизнь, где первая необходимость – постоянно искать деньги на пропитание себя и маленьких детей, воспитывать их в одиночестве, крутиться среди низших слоев населения. Когда в провинцию приезжает для расследования Марк, обаятельный агент ФБР, главная героиня понимает: это ее шанс на совсем другую историю.

Она становится его секретным осведомителем и параллельно ведет свою игру, толкая Марка на измену супруге.

Притворись моим парнем

Алиса Лантен – красивая одинокая женщина, образцовая мать, ответственный работник – редактор молодежного глянцевого издания. По мнению руководства, она слишком идеальна для этой должности в журнале такого формата. Однажды после ряда нелепых случайностей Алиса обнаруживает, что стала главным лицом светских пересудов: в социальной сети появилась фотография, на которой она целуется с молодым парнем. Приготовившись оправдываться перед шефом, героиня находит его в полном восторге от резонанса.

Издатель уговаривает женщину закрутить роман с юношей, чтобы подогреть интерес публики, и Лантен покорно соглашается на авантюру.

Помпеи

Майло – гладиатор, постоянно рискующий своей жизнью, чтобы развлечь элиту общества. Он влюблен в девушку из благородной семьи, обрученную с высокопоставленным лицом. Несмотря на свое положение, Кассия отвечает ему взаимностью. На долю главных героев приходится множество тяжких испытаний, и самое ужасное из них – извергнувшийся Везувий, который оставил от города лишь пепел и воспоминания.

Выбор редакции
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
5 лучших фильмов с Рэйфом Файнсом: «Английский пациент», «Отель “Гранд Будапешт”» и «Раскопки»
5 лучших фильмов с Рэйфом Файнсом: «Английский пациент», «Отель “Гранд Будапешт”» и «Раскопки»
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши