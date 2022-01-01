Любовь – прекрасное, светлое чувство, человеческая способность к которому бесценна. Оно дает силы жить, не опускать руки перед трудностями, улыбаться и верить в лучшее. Не у всех история заканчивается счастливо: есть пары, заведомо обреченные на расставание. Но те моменты счастья, которые они переживают, стоят любых последствий.

До слез: пять самых трогательных фильмов про запретную любовь

Даже в современном мире сохраняется множество общественных предрассудков, из-за которых многие пары не могут открыто быть вместе, а в прошлые времена запретные союзы встречались повсеместно. Разные социальные слои, происхождение, религиозные отличия, принадлежность к враждующим кланам и другие не зависящие от человека обстоятельства разбили сердце множеству влюбленных, что не мог не запечатлеть кинематограф в трогательных и проникновенных фильмах о запретной любви.

Молода и прекрасна

Юная Изабель беспечно и с долей отстраненного любопытства примеряет на себя взрослую жизнь. Но ее первый сексуальный опыт становится всего лишь экспериментом, не вызвавшим никаких романтических чувств. Жаркое лето и безмятежный отдых сменяются осенней прохладой, дождливые учебные будни поглощают главную героиню, но что-то в ее жизни все-таки изменилось.

Все больше времени вместо учебы и домашних заданий студентка проводит в гостиницах и в обществе каких-то мужчин, но настоящее удовольствие ей приносит только одно: ее тайна.

Основной инстинкт

Ник Каррен – детектив, расследующий жестокое убийство рок-исполнителя. Мужчину зарезали штыком для дробления льда прямо во время секса. Единственная подозреваемая – Кэтрин, любовница Боза, автор детективных романов. В одной из своих книг она когда-то описала такое же преступление. У нее есть алиби, она успешно проходит проверку на полиграфе, а со следствием ведет себя так, словно это детективы являются ее подозреваемыми. Тем не менее Ника гложет масса подозрений, а кроме них – иррациональное влечение к роковой женщине.

Роковая связь

Сьюзен – красивая девушка из небольшого городка в Кентукки. Она ненавидит свою жизнь, где первая необходимость – постоянно искать деньги на пропитание себя и маленьких детей, воспитывать их в одиночестве, крутиться среди низших слоев населения. Когда в провинцию приезжает для расследования Марк, обаятельный агент ФБР, главная героиня понимает: это ее шанс на совсем другую историю.

Она становится его секретным осведомителем и параллельно ведет свою игру, толкая Марка на измену супруге.

Притворись моим парнем

Алиса Лантен – красивая одинокая женщина, образцовая мать, ответственный работник – редактор молодежного глянцевого издания. По мнению руководства, она слишком идеальна для этой должности в журнале такого формата. Однажды после ряда нелепых случайностей Алиса обнаруживает, что стала главным лицом светских пересудов: в социальной сети появилась фотография, на которой она целуется с молодым парнем. Приготовившись оправдываться перед шефом, героиня находит его в полном восторге от резонанса.

Издатель уговаривает женщину закрутить роман с юношей, чтобы подогреть интерес публики, и Лантен покорно соглашается на авантюру.

Помпеи

Майло – гладиатор, постоянно рискующий своей жизнью, чтобы развлечь элиту общества. Он влюблен в девушку из благородной семьи, обрученную с высокопоставленным лицом. Несмотря на свое положение, Кассия отвечает ему взаимностью. На долю главных героев приходится множество тяжких испытаний, и самое ужасное из них – извергнувшийся Везувий, который оставил от города лишь пепел и воспоминания.