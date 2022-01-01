Конец прошлого столетия всем запомнился по-разному. Дерзкие, вызывающие двоякие эмоции у зрителя фильмы – основная черта киноискусства того времени.

Пять лучших фильмов 90-х годов

Для кого-то 90-е были романтическими и насыщенными, а кто-то клянет эти годы. В кинематографе этот период отразился яркими работами, затрагивающими острые и болезненные аспекты жизни. Режиссеры стали стремиться не просто показать что-то зрителю, а спровоцировать эмоции: гнев, возмущение, стыд, а следом – желание обдумать происходящее на экране, сопоставить с реальностью, что-то вынести для себя.

«Основной инстинкт», 1992

Нашумевший культовый фильм Пола Верховена рассказывает, что страсть – убийственный наркотик. Дуглас, измученный скучной работой и пресной личной жизнью детектив, расследует странное убийство. Под подозрение попадает писательница, роковая блондинка, героиня Шерон Стоун. У нее есть алиби, мощный интеллект и безграничная любовь к удовольствиям. Дуглас – опытный полицейский, но даже ему не под силу бороться с притягательностью его новой знакомой, и вся его жизнь идет под откос после встречи с ней. Инстинкт самосохранения в этом фильме иронично замещается.

Каждый эпизод эротического триллера – провокация, а суждения центрального персонажа выходят за грани понимания.

«Побег из Шоушенка», 1994

Драматический фильм снят по мотивам произведения Стивена Кинга. Энди Дюфрейн, бывший вице-президент крупного банка, отправляется отбывать срок за двойное убийство, которого не совершал. Его приговор – два пожизненных заключения, и шансов увидеть свободу у героя нет. Из зала суда он попадает в Шоушенк – одну из самых мрачных и жутких тюрем. Со временем вежливый и сообразительный заключенный осваивается на новом месте жительства и начинает консультировать сотрудников по поводу финансовых вопросов и юрисдикции.

Но в его голове неумолимо зреет план побега…

«Сбежавшая невеста», 1999

Нашумевшая «Красотка» имела у зрителей такой успех, что Ричард Гир и Джулия Робертс снова оказались в творческом съемочном тандеме. Главная героиня, Мегги Карпентер, известна не только своей красотой. Девушка прославилась на всю округу своей привычкой сбегать из-под венца. Она уже трижды пыталась обвенчаться, но каждый раз передумывала в нескольких шагах от алтаря и разрушала отношения. Ее история доходит до самого Нью-Йорка, и журналист Грэм пишет о девушке статью, где нещадно клевещет.

После лживого материала его увольняют, и мужчина едет в Хэйл, чтобы узнать Мегги поближе и написать новую статью.

«Запах женщины», 1992

Аль Пачино в этой драме исполнил одну из лучших своих ролей. История рассказывает о Фрэнке Слэйде, военном в отставке, который лишился зрения при боевых действиях. Несмотря на свою слепоту, он хочет жить полной жизнью и как следует развлекаться, что вызывает у близких опасения. Родня Фрэнка нанимает студента для сопровождения незрячего во время запланированной поездки в Нью-Йорк. Мужчина сначала приходит в ярость, да и Чарли не слишком рад знакомству со сварливым подопечным, но в поездке они находят общий язык.

Для двух героев начинается череда грандиозных приключений и приятных знакомств.

«Адвокат дьявола», 1997

Кевин Ломакс – молодой, но очень одаренный адвокат с большими амбициями. Но вокруг все уверены: очередное дело он не выиграет, несмотря на профессионализм. Подзащитный – учитель, обвиняемый в домогательствах к школьницам. Кевин разбивает обвинительные доводы. После яркого триумфа Ломакса приглашают на работу в Нью-Йорк, где он защищает преступников из высшего общества.