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Культовые фильмы 90-х годов
Киноафиша Подборки Культовые фильмы 90-х годов

Культовые фильмы 90-х годов

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Сбежавшая невеста
Сбежавшая невеста
6.0
комедия
1999, США
Стюарт Литтл
Стюарт Литтл
5.0
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
Матрица
Матрица
8.0
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
Американский пирог
Американский пирог
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
1999, США
10 причин моей ненависти
10 причин моей ненависти
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия, драма
1999, США
Чёрная дыра
Чёрная дыра
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7.0
ужасы, фантастика
1999, США
Шоу Трумана
Шоу Трумана
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7.0
драма, фантастика
1998, США
Карты, деньги, два ствола
Карты, деньги, два ствола
7.0
криминал, триллер
1998, Великобритания
Шесть дней, семь ночей
Шесть дней, семь ночей
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7.0
триллер, приключения
1998, США
Куда приводят мечты
Куда приводят мечты
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7.0
мелодрама, фэнтези, драма
1998, США / Новая Зеландия
Осада
Осада
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер
1998, США
Адвокат дьявола
Адвокат дьявола
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8.0
триллер, драма
1997, США / Германия
Титаник
Титаник
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8.0
мелодрама, драма, приключения
1997, США
Люди в черном
Люди в черном
8.0
боевик
1997, США
Один дома 3
Один дома 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, комедия, семейный
1997, США
Брат
Брат
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, драма
1997, Россия
На грани
На грани
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, приключения, драма
1997, США
День независимости
День независимости
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
1996, США
Счастливчик Гилмор
Счастливчик Гилмор
7.0
спорт, комедия
1996, США
101 далматинец
101 далматинец
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения, семейный
1996, США / Германия
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Конец прошлого столетия всем запомнился по-разному. Дерзкие, вызывающие двоякие эмоции у зрителя фильмы – основная черта киноискусства того времени.

Пять лучших фильмов 90-х годов

Для кого-то 90-е были романтическими и насыщенными, а кто-то клянет эти годы. В кинематографе этот период отразился яркими работами, затрагивающими острые и болезненные аспекты жизни. Режиссеры стали стремиться не просто показать что-то зрителю, а спровоцировать эмоции: гнев, возмущение, стыд, а следом – желание обдумать происходящее на экране, сопоставить с реальностью, что-то вынести для себя.

«Основной инстинкт», 1992

Нашумевший культовый фильм Пола Верховена рассказывает, что страсть – убийственный наркотик. Дуглас, измученный скучной работой и пресной личной жизнью детектив, расследует странное убийство. Под подозрение попадает писательница, роковая блондинка, героиня Шерон Стоун. У нее есть алиби, мощный интеллект и безграничная любовь к удовольствиям. Дуглас – опытный полицейский, но даже ему не под силу бороться с притягательностью его новой знакомой, и вся его жизнь идет под откос после встречи с ней. Инстинкт самосохранения в этом фильме иронично замещается.

Каждый эпизод эротического триллера – провокация, а суждения центрального персонажа выходят за грани понимания.

«Побег из Шоушенка», 1994

Драматический фильм снят по мотивам произведения Стивена Кинга. Энди Дюфрейн, бывший вице-президент крупного банка, отправляется отбывать срок за двойное убийство, которого не совершал. Его приговор – два пожизненных заключения, и шансов увидеть свободу у героя нет. Из зала суда он попадает в Шоушенк – одну из самых мрачных и жутких тюрем. Со временем вежливый и сообразительный заключенный осваивается на новом месте жительства и начинает консультировать сотрудников по поводу финансовых вопросов и юрисдикции.

Но в его голове неумолимо зреет план побега…

«Сбежавшая невеста», 1999

Нашумевшая «Красотка» имела у зрителей такой успех, что Ричард Гир и Джулия Робертс снова оказались в творческом съемочном тандеме. Главная героиня, Мегги Карпентер, известна не только своей красотой. Девушка прославилась на всю округу своей привычкой сбегать из-под венца. Она уже трижды пыталась обвенчаться, но каждый раз передумывала в нескольких шагах от алтаря и разрушала отношения. Ее история доходит до самого Нью-Йорка, и журналист Грэм пишет о девушке статью, где нещадно клевещет.

После лживого материала его увольняют, и мужчина едет в Хэйл, чтобы узнать Мегги поближе и написать новую статью.

«Запах женщины», 1992

Аль Пачино в этой драме исполнил одну из лучших своих ролей. История рассказывает о Фрэнке Слэйде, военном в отставке, который лишился зрения при боевых действиях. Несмотря на свою слепоту, он хочет жить полной жизнью и как следует развлекаться, что вызывает у близких опасения. Родня Фрэнка нанимает студента для сопровождения незрячего во время запланированной поездки в Нью-Йорк. Мужчина сначала приходит в ярость, да и Чарли не слишком рад знакомству со сварливым подопечным, но в поездке они находят общий язык.

Для двух героев начинается череда грандиозных приключений и приятных знакомств.

«Адвокат дьявола», 1997

Кевин Ломакс – молодой, но очень одаренный адвокат с большими амбициями. Но вокруг все уверены: очередное дело он не выиграет, несмотря на профессионализм. Подзащитный – учитель, обвиняемый в домогательствах к школьницам. Кевин разбивает обвинительные доводы. После яркого триумфа Ломакса приглашают на работу в Нью-Йорк, где он защищает преступников из высшего общества.

Его доходы растут, но новая жизнь оказывается вовсе не безмятежной…

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