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Титаник Титаник
Киноафиша Фильмы Титаник Титаник, 1997: актеры и роли
Titanic Титаник 1997 / США
8.7 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Титаник, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Билли Зейн Билли Зейн Billy Zane Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Фрэнсис Фишер Frances Fisher Глория Стюарт Gloria Stuart Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Бернард Хилл Bernard Hill Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Виктор Гарбер Виктор Гарбер Victor Garber Джонатан Хайд Джонатан Хайд Jonathan Hyde Сьюзи Эймис Льюис Эбернэти
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