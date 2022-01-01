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Титаник
Титаник, 1997: актеры и роли
Titanic
Титаник
1997 / США
Трейлер
8.7
Оцените
186
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Титаник, 1997: актеры и роли
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Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Билли Зейн
Billy Zane
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Глория Стюарт
Gloria Stuart
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Бернард Хилл
Bernard Hill
Дэвид Уорнер
David Warner
Виктор Гарбер
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