«Аватар 2» все же превзошел «Титаник» по кассовым сборам

«Аватар: Путь воды» поднялся на третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории кино. На этой неделе фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона обошел вышедший в повторный прокат «Титаник», доведя свой общий бокс-офис до $2,244,4 млрд. В активе «Титаника» сейчас $2,220,3 млрд.

По сборам в США, правда, «Титаник» все еще немного впереди, имея в активе $671,7 млн против $657 млн у «Аватара 2», но это, скорее всего, ненадолго. В данный момент картины Кэмерона обосновались в рейтинге американского проката на восьмом и девятом местах соответственно.

Несмотря на пришествие сильного конкурента в виде «Человека-муравья и Осы: Квантомания», блокбастер о Пандоре все еще уверено держится — падение выручки за выходные составило всего 15%, что позволило собрать в США еще $6,1 млн. Вместе с этим «Путь воды» стал третьим релизом по международной кассе со сборами в $1,585 млрд, уступая лишь первому «Аватару» 2009 года ($2,1 млрд) и «Мстителям: Финал» ($1,9 млрд).

Теперь также можно с уверенностью констатировать, что до глобальных показателей «Мстителей: Финал» ($2,799,4 млрд) и оригинального «Аватара» ($2,923,7 млрд) «Путь воды» уже точно не доберется, но в любом случае Disney и Кэмерон должны быть довольны результатом.