Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1997

Рейтинг фильмов 1997 года

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Титаник
2 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Титаник 3D
3 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
Оцените
Пятый элемент
4 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Достучаться до небес
5 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
Адвокат дьявола
6 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Игра
7 Игра
криминал, приключения, триллер 1997, США
8.4
Оцените
Анастасия
8 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люди в черном
9 Люди в черном
боевик 1997, США
8.2
Оцените
Принцесса Мононоке
10 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Доберман
11 Доберман
боевик 1997, Франция
7.9
Оцените
Лолита
12 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
Оцените
Чужой 4: Воскрешение
13 Чужой 4: Воскрешение
триллер, боевик, ужасы, фантастика 1997, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шоссе в никуда
14 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши