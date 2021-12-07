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Билли Зейн

Billy Zane
Билли Зейн
Билли Зейн Billy Zane
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Дата рождения
24 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
184 см
Биография Билли Зейна

Билли Зейн появился на свет 24 февраля 1966 года в американском городе Чикаго, расположенном в штате Иллинойс, в семье греческих эмигрантов. Его родители были светилами медицинских наук, которые добились признания как в родной стране, так и в США. Но Билли не собирался идти по их стопам, он с ранних лет тяготел к кинематографу.

Получив базовое образование, Зейн поехал в Швейцарию, где изучал актерское мастерство в одном из местных учебных заведений. В 19 лет Билли снова прибыл в Соединенные Штаты Америки и начал активно ходить по кастингам и прослушиваниям.

Кинодебют Билли состоялся в 1985 году, когда он воплотил образ юноши по имени Матч – приятеля главного антагониста культовой картины «Назад в будущее». Хотя роль и была незначительной, подающий надежды молодой человек обратил на себя внимание американских зрителей и продюсеров, которые вскоре обратились к нему с новыми предложениями. В 1980-е годы фильмография Зейна пополнилась такими лентами, как «Мертвый штиль» и сиквел «Назад в будущее».

В 1990-х Зейн продолжил восхождение к голливудскому Олимпу. Прорывом в его карьере стало участие в культовой картине «Титаник», где Билли изобразил манерного и состоятельного Кэла Хокли.

В это же время Билли неоднократно становился героем светской хроники, которая часто освещала слухи о его романтических отношениях со многими известными персонами. В 1989 году Билли состоял в отношениях со своей коллегой Лайзой Коллинз, однако спустя шесть лет совместной жизни пара оформила развод. Спустя четыре года после этого актер обручился с актрисой из Чили Леонор Варелой, но свадебной церемонии было не суждено случиться. Затем Зейн встречался с моделью Келли Брук, но спустя четыре года и эти отношения прекратились. В 2011 году другая модель – Кэндис Нэйл – родила от Билли дочь, которую назвали Катериной.

Интересные факты о Билли Зейне
  • Фамилия родителей Билли – Занетакос, однако после эмиграции в Соединенные Штаты Америки они поменяли ее на более благозвучную для американцев – Зейн.
  • В детстве Билли страдал от речевого дефекта. Чтобы справиться с ним, Зейн при содействии родителей на протяжении нескольких лет вместе со своей сестрой посещал летний лагерь, где врачи корректировали речь с помощью занятий по сценическому мастерству. Оригинальная методика не только помогла Зейну, но и пробудила в нем интерес к киноиндустрии.
  • После участия в картине «Титаник» Зейн вошел в число пятидесяти самых красивых мужчин года по версии MTV. Также телеканал назвал Билли главным злодеем года.
  • Родной сестрой Билли является Лиза Зейн, которая тоже построила актерскую карьеру.
  • Актер является заядлым пловцом. С 1997 года ради плавания он стал бриться налысо.
  • Помимо основной деятельности, Зейн проявил себя в озвучивании. Его голосом говорит Бродерик «Броди» Форд в компьютерной игре EA Sports SSX Tricky, выпущенной в 2001 году.
  • Ради центральной роли в картине «Фантом», вышедшей в 1996 году, Билли больше года занимался тяжелой атлетикой, чтобы нарастить мышечную массу.
Фильмография Билли Зейна
Призраки войны
Призраки войны
ужасы, военный, триллер 2020, Великобритания
5.0
Снайпер: Безупречное убийство
Снайпер: Безупречное убийство
боевик, драма, триллер 2017, США
5.0
Образцовый самец №2
Образцовый самец №2
комедия 2016, США
5.0
Снайпер: Воин призрак
Снайпер: Воин призрак
боевик, драма, триллер 2016, США
5.0
Призрак Гуднайт Лэйн
Призрак Гуднайт Лэйн
ужасы, комедия 2014, США
4.0
Кровь искупления
Кровь искупления
боевик, криминал, драма 2013, США
4.0
Два Джека
Два Джека
драма, комедия 2012, США
4.0
Пулевое ранение
Пулевое ранение
боевик, триллер, военный 2012, США
4.0
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Экшен, тупость и злодей Билли Зейн: вышел трейлер пародийного сериала «МакГрубер» Премьера состоится уже на следующей неделе.
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7 декабря 2021 13:16
Билли Зейн получил одну из ключевых ролей в сериале «МакГрубер» Он заменил Микки Рурка. 
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13 августа 2021 14:41
Культовую драму «Титаник» Джеймса Кэмерона превратят в настольную игру Игроки должны будут быстро перемещаться по кораблю и спасать пассажиров.
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22 июля 2020 09:11
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