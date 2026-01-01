Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Синистер. Первое проклятие»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Титаник
Награды и номинации фильма Титаник
Награды и номинации фильма Титаник 1997
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Оскар 1998
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Special Effects
Номинант
Best Special Effects
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший фильм
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Movie Song
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667