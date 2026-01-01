Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Титаник

Награды и номинации фильма Титаник 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший фильм
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Best Movie Song
Номинант
 Best Action Sequence
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
