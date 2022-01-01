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Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
О персоне
Фильмография
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
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Дата рождения
21 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Брисбен, Квинсленд, Австралия
Рост
180 см
Биография Джонатана Хайда
Родился 21 мая 1948 года. Брисбен, Квинсленд, Австралия.
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Фильмография Джонатана Хайда
Портной из Панамы
криминал, триллер, боевик
2000, США / Ирландия
7.0
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.0
Анаконда
боевик, ужасы, триллер, приключения
1997, США / Бразилия / Перу
6.0
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.0
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.0
Богатенький Ричи
комедия, семейный
1994, США
6.0
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