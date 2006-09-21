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Poster of Nankin Landscape
5.6
Kinoafisha Films Nankin Landscape
5.6

Nankin Landscape

, 2006
Nankin Landscape
Russia / Romantic, Drama / 18+
Poster of Nankin Landscape
5.6

Cast

Darya Moroz
Darya Moroz
Zhen-zi
Konstantin Lavronenko
Konstantin Lavronenko
Aleksandr
Yegor Barinov
Yegor Barinov
Hairless
Yui Han
Girl
Pyotr Yandane
Oldman
Marianna Rubinchik
Barmaid
Liu Syao Fan
Nun
Olga Litvinova
Olga Litvinova
Forewoman
Anastasia Aravina
Woman in car
Yuliya Koshkina
Woman in theatre
Director Valeri Rubinchik
Writer Andrei Bychkov
Composer Bendzhamin Barshai
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2006
World premiere 21 September 2006
Release date
21 September 2006 Russia Кинопанорама
8 March 2007 Belarus
8 March 2007 Kazakhstan
8 March 2007 Ukraine
Production ARK-Film, Mosfilm
Also known as
Nankinskiy peyzazh, Nankinas ainava, Нанкинский пейзаж

Film rating

5.6
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 3 June 2024
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