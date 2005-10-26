Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of How Much Do You Love Me?
6.6
Kinoafisha Films How Much Do You Love Me?
6.6

How Much Do You Love Me?

, 2005
Combien tu m'aimes?
Italy, France / Drama, Comedy / 18+
Poster of How Much Do You Love Me?
6.6

Cast

Monica Bellucci
Monica Bellucci
Daniela
Bernard Campan
Bernard Campan
François
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Charly
Sara Forestier
Sara Forestier
Muguet
Jean Barney
Garde du corps 1
Baptiste Roussillon
Jean Dell
Jean Dell
Vincent Nemeth
Seidy López
Bertrand Blier
Bertrand Blier
Michel Vuillermoz
Michel Vuillermoz
Le toubib
Jean-Pierre Darroussin
Jean-Pierre Darroussin
André Migot
Director Bertrand Blier
Writer Bertrand Blier
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
Online premiere 2 June 2006
World premiere 26 October 2005
Release date
6 July 2006 Russia Пирамида 18+
6 July 2006 Belarus
26 October 2005 France
19 January 2006 Greece K15
29 June 2006 Hong Kong
3 February 2006 Italy
9 December 2006 Japan
6 July 2006 Kazakhstan
26 October 2005 USA
17 August 2006 Ukraine
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $6,771,085
Production Fidélité Productions, BIM Distribuzione, France 2 Cinéma
Also known as
Combien tu m'aimes?, How Much Do You Love Me?, ¿Cuánto me amas?, Beni ne kadar çok seviyorsun?, Combien tu gagnes?, Eladó a szerelem, Koliko me volis?, Per sesso o per amore?, Por Amor ou Por Dinheiro?, Poso m' agapas?, Quant m'estimes?, Quanto me Amas?, Wie sehr liebst du mich?, Za ile mnie pokochasz?, Πόσο μ' αγαπάς;, Колко ме обичаш?, Скільки ти коштуєш?, Сколько ты стоишь?, ダニエラという女, 偷情愛美神, 挑逗性高潮, 爱我多深, 你爱我价几何, 偷情爱美神

Film rating

6.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 11 June 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for How Much Do You Love Me?

Lotereya
Lotereya Comedy
2025, Russia
6.0
A Burning Hot Summer
A Burning Hot Summer Drama
2010, France
6.0
The Man Who Loves
The Man Who Loves Drama
2008, Italy
5.0
Unruly
Unruly Drama
1999, France
5.0
The Raffle Drama
1991, Italy
5.0
The Confessions
The Confessions Thriller, Drama
2016, Italy / France
6.0
La Maison de la radio
La Maison de la radio Documentary
2013, France / Japan
6.0
The Ages of Love
The Ages of Love Comedy, Romantic
2011, Italy
6.0
Don't Look Back
Don't Look Back Thriller, Drama
2008, France
5.0
Shoot 'Em Up
Shoot 'Em Up Crime, Drama, Thriller, Action
2007, USA
7.0
Secret Agents
Secret Agents Crime
2004, France / Italy / Spain
5.0
Franck Spadone
Franck Spadone Thriller
2000, France
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more