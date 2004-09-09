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Poster of Daddy
6.5
Kinoafisha Films Daddy
6.5

Daddy

, 2004
Papa
Russia / Drama / 18+
Poster of Daddy
6.5

Cast

Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Abraham Schwartz
Egor Beroev
Egor Beroev
David Schwartz
Andrei Rozendent
David Schwartz, 12 Years
Olga Krasko
Olga Krasko
Tanya
Lidiya Pakhomova
Tanya, 12 Years
Olga Miroshnikova
Khana
Kseniya Barkalova
Khana, 12 Years
Sergey Dreyden
Sergey Dreyden
Meyer Wolf
Kseniya Lavrova-Glinka
Kseniya Lavrova-Glinka
Lyudmila Shutova
Anatoly Vasilyev
Anatoly Vasilyev
Chernyshov Ivan Kuzmich
Andrey Kuzichev
Andrey Kuzichev
Andrey Smolyakov
Andrey Smolyakov
Director Vladimir Mashkov
Writer Ilya Rubinshteyn, Aleksandr Galich, Vladimir Mashkov
Composer Dmitriy Atovmyan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
World premiere 9 September 2004
Release date
9 September 2004 Russia 16+
9 September 2004 Belarus
9 September 2004 Kazakhstan
11 November 2004 USA
9 September 2004 Ukraine
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $673,844
Production Kompanija "TransMashHolding", NTV, OAO "Rossijskie Kommonalnie Sistemi"
Also known as
Papa, Daddy, Father, Ojciec, Папа

Film rating

6.5
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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