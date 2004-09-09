Cast
Lidiya Pakhomova
Tanya, 12 Years
Cast and Crew
Composer
Dmitriy Atovmyan
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2004
World premiere
9 September 2004
Release date
|9 September 2004
|Russia
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|16+
|9 September 2004
|Belarus
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|9 September 2004
|Kazakhstan
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|11 November 2004
|USA
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|9 September 2004
|Ukraine
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Budget
$3,500,000
Worldwide Gross
$673,844
Production
Kompanija "TransMashHolding", NTV, OAO "Rossijskie Kommonalnie Sistemi"
Also known as
Papa, Daddy, Father, Ojciec, Папа