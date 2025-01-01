Menu
Golden Globes, USA 1994

All nominated films "Golden Globes, USA" in 1994

Site Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Date 22 January 1994
Golden Globe / Best Motion Picture - Drama
Schindler's List 8.6
Schindler's List
Winner
All nominees
The Remains of the Day 7.8
The Remains of the Day
The Piano 7.3
The Piano
In the Name of the Father 8.1
In the Name of the Father
The Age of Innocence 6.8
The Age of Innocence The Age Of Innocence
Golden Globe / Best Motion Picture - Comedy or Musical
Mrs. Doubtfire 7.4
Mrs. Doubtfire
Winner
Dave 7.2
Dave
Strictly Ballroom 7.4
Strictly Ballroom
Sleepless in Seattle 6.8
Sleepless in Seattle Sleepless In Seattle
Much Ado About Nothing 7.3
Much Ado About Nothing
Golden Globe / Best Director
Steven Spielberg
Steven Spielberg
Schindler's List
Winner
Jane Campion
Jane Campion
The Piano
Andrew Davies
The Fugitive
Martin Scorsese
Martin Scorsese
The Age of Innocence
James Ivory
The Remains of the Day
Golden Globe / Best Actor in a Motion Picture - Drama
David Caruso
NYPD Blue
Winner
Tom Hanks
Tom Hanks
Philadelphia
Winner
Rob Morrow
Rob Morrow
Northern Exposure
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
In the Name of the Father
The Remains of the Day
Michael Moriarty
Michael Moriarty
Law & Order
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Picket Fences
Kerrol O’Konnor
In the Heat of the Night
Schindler's List
Harrison Ford
Harrison Ford
The Fugitive
Golden Globe / Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Robin Williams
Robin Williams
Mrs. Doubtfire
Winner
Jerry Seinfeld
Jerry Seinfeld
Seinfeld
Winner
Tim Allen
Tim Allen
Home Improvement
Colm Meaney
Colm Meaney
The Snapper
Kevin Kline
Kevin Kline
Dave
Craig T. Nelson
Coach
Johnny Depp
Johnny Depp
Benny & Joon
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier
Tom Hanks
Tom Hanks
Sleepless in Seattle
The Fresh Prince of Bel-Air
Golden Globe / Best Actress - Drama
Holly Hunter
Holly Hunter
The Piano
Winner
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
The Age of Innocence
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Three Colors: Blue
Debra Winger
Debra Winger
A Dangerous Woman
Emma Thompson
Emma Thompson
The Remains of the Day
Golden Globe / Best Actress - Comedy or Musical
Angela Bassett
Angela Bassett
What's Love Got to Do with It
Winner
Meg Ryan
Meg Ryan
Sleepless in Seattle
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Addams Family Values
Diane Keaton
Diane Keaton
Manhattan Murder Mystery
Stockard Channing
Stockard Channing
Six Degrees of Separation
Golden Globe / Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
The Age of Innocence
Winner
Penelope Ann Miller
Penelope Ann Miller
Carlito's Way
Emma Thompson
Emma Thompson
In the Name of the Father
Rosie Perez
Rosie Perez
Fearless
Anna Paquin
Anna Paquin
The Piano
Golden Globe / Best Screenplay - Motion Picture
Schindler's List 8.6
Schindler's List
Stiven Zeyllyan
Winner
Short Cuts 7.8
Short Cuts
Robert Altman, Frank Barhydt
The Piano 7.3
The Piano
Jane Campion
The Remains of the Day 7.8
The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
Philadelphia 7.8
Philadelphia
Ron Nyswaner
Short Cuts 7.8
Short Cuts
Robert Altman, Frank Barhydt
Golden Globe / Best Song
Philadelphia 7.8
Philadelphia
Bruce Springsteen Song: "Streets of Philadelphia"
Winner
Faraway, So Close! 7.0
Faraway, So Close! In weiter Ferne, so nah!
Bono, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., Edzh Song: "Stay"
Beethoven's 2nd 6.2
Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness Song: "The Day I Fall in Love"
Poetic Justice 6.5
Poetic Justice
Janet Jackson, Jimmy Jam, Terry Lewis Song: "Again"
Poetic Justice 6.5
Poetic Justice
Janet Jackson, Jimmy Jam, Terry Lewis Song: "Again"
Faraway, So Close! 7.0
Faraway, So Close! In weiter Ferne, so nah!
Bono, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., Edzh Song: "Stay"
Beethoven's 2nd 6.2
Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness Song: "The Day I Fall in Love"
In the Name of the Father 8.1
In the Name of the Father
Bono, Gevin Fraydey, Maurice Seezer Song: "(You Made Me the) Thief of Your Heart"
In the Name of the Father 8.1
In the Name of the Father
Bono, Gevin Fraydey, Maurice Seezer Song: "(You Made Me the) Thief of Your Heart"
Golden Globe / Best Original Score
Heaven & Earth Heaven & Earth
Kitarô
Winner
The Piano 7.3
The Piano
Michael Nyman
Schindler's List 8.6
Schindler's List
John Williams
The Nightmare Before Christmas 8.0
The Nightmare Before Christmas
Danny Elfman
Three Colors: Blue 7.6
Three Colors: Blue Trois couleurs: Bleu
Zbigniew Preisner
Golden Globe / Best Foreign Film
Farewell My Concubine 8.1
Farewell My Concubine Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Hong Kong
Winner
Justiz Justiz
Germany
Three Colors: Blue 7.6
Three Colors: Blue Trois couleurs: Bleu
Poland
The Wedding Banquet 7.6
The Wedding Banquet Xi yan
Taiwan
Flight of the Innocent La corsa dell'innocente
Italy
Golden Globe / Best Television Series - Drama
NYPD Blue
NYPD Blue
Winner
Northern Exposure Northern Exposure
Dr. Quinn, Medicine Woman 8.4
Dr. Quinn, Medicine Woman
Law & Order 8.5
Law & Order
Picket Fences Picket Fences
The Young Indiana Jones Chronicles
The Young Indiana Jones Chronicles
Golden Globe / Best Television Series - Musical or Comedy
Seinfeld
Seinfeld
Winner
Roseanne Roseanne
Frasier 8.3
Frasier
Home Improvement Home Improvement
Coach Coach
Golden Globe / Best TV Actress - Drama
Kathy Baker
Kathy Baker
Picket Fences
Winner
Jane Seymour
Jane Seymour
Dr. Quinn, Medicine Woman
Janine Turner
Northern Exposure
Heather Locklear
Heather Locklear
Melrose Place
Sela Ward
Sela Ward
Sisters
Golden Globe / Best TV Actress - Comedy or Musical
Helen Hunt
Helen Hunt
Mad About You
Winner
Candice Bergen
Candice Bergen
Murphy Brown
Patricia Richardson
Home Improvement
Katey Sagal
Katey Sagal
Married with Children
Roseanne Barr
Roseanne
Golden Globe / Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Barbarians at the Gate Barbarians at the Gate
Winner
And the Band Played On 8.1
And the Band Played On And The Band Played On
Heidi Heidi
Gypsy Gypsy
Columbo 8.6
Columbo
Episode: "It's All in the Game (1993)"
Golden Globe / Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Bette Midler
Bette Midler
Gypsy
Winner
Holly Hunter
Holly Hunter
The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom
Fatal Deception: Mrs. Lee Harvey Oswald
Faye Dunaway
Faye Dunaway
Columbo Episode: "It's All in the Game (1993)"
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Family Pictures
Golden Globe / Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
James Garner
James Garner
Barbarians at the Gate
Winner
Beau Bridges
Beau Bridges
The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom
Winner
Peter Falk
Peter Falk
Columbo Episode: "It's All in the Game (1993)"
Matthew Modine
Matthew Modine
And the Band Played On
Jason Alexander
Jason Alexander
Seinfeld
John Mahoney
Frasier
Peter Strauss
Men Don't Tell
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Barbarians at the Gate
Dennis Franz
NYPD Blue
Jack Lemmon
Jack Lemmon
A Life in the Theatre
Golden Globe / Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Seinfeld
Seinfeld
Julia Louis-Dreyfus
Winner
Seinfeld
Seinfeld
Julia Louis-Dreyfus
Winner
Queen Queen
Ann-Margret
The Commish The Commish
Theresa Saldana
Gypsy Gypsy
Cynthia Gibb
Gypsy Gypsy
Cynthia Gibb
Queen Queen
Ann-Margret
The Commish The Commish
Theresa Saldana
The Portrait The Portrait
Cecilia Peck
The Portrait The Portrait
Cecilia Peck
Golden Globe / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
The Fugitive
Winner
Carlito's Way
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Schindler's List
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
What's Eating Gilbert Grape
John Malkovich
John Malkovich
In the Line of Fire
Cecil B. DeMille Award
Robert Redford
Robert Redford
Winner
Special Award
Short Cuts 7.8
Short Cuts
Julianne Moore, Tim Robbins, Anne Archer, Robert Downey Jr., Jennifer Jason Leigh, Jack Lemmon, Andie MacDowell, Frances McDormand, Matthew Modine, Madeleine Stowe, Lili Taylor, Bruce Davison, Peter Gallagher, Chris Penn, Lori Singer, Tom Waits, Michael Beach, Lyle Lovett, Lily Tomlin, Jane Alden, Margery Bond, Zane Cassidy, Andi Chapman, Susie Cusack, Danny Darst, Robert DoQui, Deborah Falconer, Austin Friel, Cassie Friel, Dustin Friel, Buck Henry, Joseph C. Hopkins, Jarrett Lennon, Huey Lewis, Enni Ross, Josette Maccario, Charles Rocket, Fred Ward, Darnell Williams For the ensemble cast.
Winner
Short Cuts 7.8
Short Cuts
Julianne Moore, Tim Robbins, Anne Archer, Robert Downey Jr., Jennifer Jason Leigh, Jack Lemmon, Andie MacDowell, Frances McDormand, Matthew Modine, Madeleine Stowe, Lili Taylor, Bruce Davison, Peter Gallagher, Chris Penn, Lori Singer, Tom Waits, Michael Beach, Lyle Lovett, Lily Tomlin, Jane Alden, Margery Bond, Zane Cassidy, Andi Chapman, Susie Cusack, Danny Darst, Robert DoQui, Deborah Falconer, Austin Friel, Cassie Friel, Dustin Friel, Buck Henry, Joseph C. Hopkins, Jarrett Lennon, Huey Lewis, Enni Ross, Josette Maccario, Charles Rocket, Fred Ward, Darnell Williams For the ensemble cast.
Winner
Miss Golden Globe
Alex Martin
Winner
