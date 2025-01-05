Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Golden Globes, USA Events

Golden Globes, USA Awards Events

Title Year Date Site
Golden Globes, USA 2025 2025 5 January 2025
Golden Globes 2024 2024 7 January 2024 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2023 2023 10 January 2023 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2022 2022 9 January 2022 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2021 2021 28 February 2021 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2020 2020 5 January 2020 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2019 2019 6 January 2019 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2018 2018 7 January 2018 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2017 2017 8 January 2017 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2016 2016 10 January 2016 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2015 2015 11 January 2015 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2014 2014 12 January 2014 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2013 2013 13 January 2013 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2012 2012 15 January 2012 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2011 2011 16 January 2011 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2010 2010 17 January 2010 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2009 2009 11 January 2009 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2008 2008 13 January 2008 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2007 2007 15 January 2007 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2006 2006 16 January 2006 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2005 2005 16 January 2005 International Ballroom, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2004 2004 25 January 2004 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2003 2003 19 January 2003 International Ballroom, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2002 2002 20 January 2002 International Ballroom, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2001 2001 21 January 2001 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 2000 2000 23 January 2000 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 1999 1999 24 January 1999 Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA
Golden Globes, USA 1998 1998 18 January 1998 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1997 1997 19 January 1997 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1996 1996 21 January 1996 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1995 1995 21 January 1995 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1994 1994 22 January 1994 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1993 1993 24 January 1993 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1992 1992 18 January 1992 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1991 1991 19 January 1991 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1990 1990 20 January 1990 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1989 1989 28 January 1989 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1988 1988 23 January 1988 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1987 1987 31 January 1987 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1986 1986 24 January 1986 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1985 1985 27 January 1985 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1984 1984 28 January 1984 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1983 1983 29 January 1983 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1982 1982 30 January 1982 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1981 1981 31 January 1981 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1980 1980 26 January 1980 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1979 1979 27 January 1979 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1978 1978 28 January 1978 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1977 1977 29 January 1977 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1976 1976 24 January 1976 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1975 1975 25 January 1975 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1974 1974 28 January 1974 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1973 1973 28 January 1973 Century Plaza Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1972 1972 6 February 1972 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1971 1971 5 February 1971 Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1970 1970 2 February 1970 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1969 1969 24 February 1969 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1968 1968 12 February 1968 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1967 1967 15 February 1967 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1966 1966 28 February 1966 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1965 1965 8 February 1965 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1964 1964 11 March 1964 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1963 1963 5 March 1963 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1962 1962 5 March 1962 Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1961 1961 16 March 1961 Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1960 1960 10 March 1960 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1959 1959 5 March 1959 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1958 1958 22 February 1958 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1957 1957 28 February 1957 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1956 1956 23 February 1956 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1955 1955 24 February 1955 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1954 1954 22 January 1954 Club Del Mar, Santa Monica, California, USA
Golden Globes, USA 1953 1953 26 February 1953 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1952 1952 21 February 1952 Ciro's (nightclub), Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1951 1951 28 February 1951 Ciro's (nightclub), Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1950 1950 23 February 1950 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1949 1949 16 March 1949 Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1948 1948 10 March 1948 Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1947 1947 26 February 1947 Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1946 1946 30 March 1946 Hollywood Knickerbocker Club,Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1945 1945 16 April 1945 Beverly Hills Hotel, Los Angeles, California, USA
Golden Globes, USA 1944 1944 20 January 1944 20th Century Fox studios, Los Angeles, California, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more