Doctor Marcia Fieldstone People who truly loved once are far more likely to love again. Sam, do you think that there's someone out there you could love as much as your wife?

Sam Baldwin Well, Dr. Marcia Fieldstone, I... that's hard to imagine.

Doctor Marcia Fieldstone Mmm-hmm. What are you going to do?

Sam Baldwin Well, I'm going to... get out of bed every morning, and breathe in and out all day long. And then, after a while I won't have to remind myself to get out of bed in the morning and breathe in and out. And then, after a while I won't have to think about how... I had it great and perfect for a while.

Doctor Marcia Fieldstone Sam, tell me what was so special about your wife.