Poster of Sleepless in Seattle
6.8 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films Sleepless in Seattle

Sleepless in Seattle

Sleepless In Seattle 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A recently widowed man's son calls a radio talk-show in an attempt to find his father a partner.
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1993
World premiere 24 June 1993
Release date
11 November 1994 Russia 6+
21 October 1993 Argentina
24 November 1993 Australia
26 November 1993 Brazil
25 June 1993 Canada
12 November 1993 Czechia 12+
24 September 1993 Denmark
25 December 1993 Estonia
24 June 1993 Finland K-12
17 November 1993 France
16 September 1993 Germany
24 September 1993 Great Britain
18 November 1993 Greece
30 September 1993 Hong Kong
22 October 1993 Hungary
7 March 2024 Iceland Allowed
30 September 1994 India
24 September 1993 Ireland PG
8 October 1993 Italy
11 December 1993 Japan
11 November 1994 Kazakhstan
22 October 1993 Mexico
9 December 1993 Netherlands
21 January 1994 Poland
19 November 1993 Portugal
18 December 1993 South Korea
12 November 1993 Spain
15 October 1993 Sweden
19 November 1993 Switzerland
12 November 1993 Turkey
24 June 1993 USA
11 November 1994 Ukraine
MPAA PG
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $227,927,165
Production TriStar Pictures
Also known as
Sleepless in Seattle, Sintonía de amor, Nuits blanches à Seattle, Schlaflos in Seattle, Sintonia de Amor, Sömnlös i Seattle, Søvnløs i Seattle, A szerelem hullámhosszán, Algo para recordar, Alguna cosa per recordar, Bezsenné noci v Seattli, Bezsenność w Seattle, Insonnia d'amore, Không Ngủ Ở Seattle, La magie du destin, Nemiegantys Sietle, Nopţi albe în Seattle, Romanca v Seattlu, Romansa u Seattleu, Samotář v Seattlu, Sevginin Bağladıkları, Uneton Seattlessa, Unetus Seattle'is, Άγρυπνος στο Σηάτλ, Безсоння в Сіетлі, Безсъници в Сиатъл, Бесани у Сијетлу, Неспящие в Сиэтле, 시애틀의 잠 못 이루는 밤, めぐり逢えたら, 緣份的天空, 西雅图未眠夜, 西雅圖夜未眠
Director
Nora Ephron
Nora Ephron
Cast
Tom Hanks
Tom Hanks
Meg Ryan
Meg Ryan
Ross Malinger
Bill Pullman
Bill Pullman
Gaby Hoffmann
Gaby Hoffmann
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Doctor Marcia Fieldstone People who truly loved once are far more likely to love again. Sam, do you think that there's someone out there you could love as much as your wife?
Sam Baldwin Well, Dr. Marcia Fieldstone, I... that's hard to imagine.
Doctor Marcia Fieldstone Mmm-hmm. What are you going to do?
Sam Baldwin Well, I'm going to... get out of bed every morning, and breathe in and out all day long. And then, after a while I won't have to remind myself to get out of bed in the morning and breathe in and out. And then, after a while I won't have to think about how... I had it great and perfect for a while.
Doctor Marcia Fieldstone Sam, tell me what was so special about your wife.
Sam Baldwin Well, how long is your program? Oh, well, it was a million tiny little things that, when you added them all up, they... they just meant we were supposed to be together. And I knew it, I knew it the very first time I touched her. It was like coming home, only to no home I'd ever known. I was just taking her hand to help her out of a car. And I knew it. It was like... magic.
Listen to the
soundtrack Sleepless in Seattle
Stills
