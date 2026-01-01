Also known as

The Teahouse of the August Moon, La casa de té de la luna de agosto, Das kleine Teehaus, La petite maison de thé, A Casa de Chá do Luar de Agosto, Avgoustiatiko feggari, Cajdzinica na avgustovskoj mesecini, Casa de ceai a lunii din August, Casa de Chá do Luar de Agosto, Çayhane, Chaykhaneye August Moon, Det lille tehus, Elokuun teehuone, Herbaciarnia 'Pod Księżycem', La casa da tè alla luna d'agosto, Mica ceainarie, Teaház az Augusztusi Holdhoz, Tehuset Augustimånen, Tehuset Augustmånen, Αυγουστιάτικο φεγγάρι, Чайная церемония, 八月十五夜の茶屋

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