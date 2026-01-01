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Poster of The Teahouse of the August Moon
6.7
Kinoafisha Films The Teahouse of the August Moon
6.7

The Teahouse of the August Moon

, 1956
The Teahouse of the August Moon
USA / Comedy / 18+
Poster of The Teahouse of the August Moon
6.7

Cast

Marlon Brando
Marlon Brando
Glenn Ford
Glenn Ford
Machiko Kyō
Eddie Albert
Paul Ford
Jun Negami
Director Daniel Mann
Writer John Patrick, Vern J. Sneider
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1956
World premiere 29 November 1956
Release date
14 January 1957 Brazil L
1 July 1957 France
Budget $3,926,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
The Teahouse of the August Moon, La casa de té de la luna de agosto, Das kleine Teehaus, La petite maison de thé, A Casa de Chá do Luar de Agosto, Avgoustiatiko feggari, Cajdzinica na avgustovskoj mesecini, Casa de ceai a lunii din August, Casa de Chá do Luar de Agosto, Çayhane, Chaykhaneye August Moon, Det lille tehus, Elokuun teehuone, Herbaciarnia 'Pod Księżycem', La casa da tè alla luna d'agosto, Mica ceainarie, Teaház az Augusztusi Holdhoz, Tehuset Augustimånen, Tehuset Augustmånen, Αυγουστιάτικο φεγγάρι, Чайная церемония, 八月十五夜の茶屋

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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