B oтрыв!, 1999

Возрадуйтесь страждущие, ибо пробил ваш час! Пришла святая пятница, вечером которой рай распахнет для вас свои двери! В этот день величественный и прекрасный уик-энд триумфально раздавит серые и тусклые будни. Оглушительная музыка ворвется под кожу, проткнет вас своим ритмом, словно шприцем, навсегда избавив тело от усталости.

Особые таблетки взорвут голову и вознесут ее в заоблачные дали. Пьянящий дым заполнит легкие, остановив время и превратив его в бесконечный сладкий кайф. И тогда на лбу у утопающего в веселье мира запылает яркая татуировка: «Музыка, наркотики и секс!».