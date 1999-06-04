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Human Traffic

B oтрыв!, 1999

1999 / Великобритания / Ирландия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Возрадуйтесь страждущие, ибо пробил ваш час! Пришла святая пятница, вечером которой рай распахнет для вас свои двери! В этот день величественный и прекрасный уик-энд триумфально раздавит серые и тусклые будни. Оглушительная музыка ворвется под кожу, проткнет вас своим ритмом, словно шприцем, навсегда избавив тело от усталости.

Особые таблетки взорвут голову и вознесут ее в заоблачные дали. Пьянящий дым заполнит легкие, остановив время и превратив его в бесконечный сладкий кайф. И тогда на лбу у утопающего в веселье мира запылает яркая татуировка: «Музыка, наркотики и секс!».

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 4 июня 1999
Режиссер
Джастин Керриган
В ролях
Джон Симм
Джон Симм
Шон Паркc
Nicola Reynolds
Дэнни Дайер
Лоррейн Пилкингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма B oтрыв! 2 постера
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