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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Фэнтези
Рейтинг сериалов в жанре фэнтези
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1
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
9.0
Оцените
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2
Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.8
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3
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
8.7
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4
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.7
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5
Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Корея
8.6
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6
Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.5
Оцените
7
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
8.5
Оцените
8
Игра престолов
драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.3
Оцените
9
По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив
2014, США
8.3
Оцените
10
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези
2019, США
8.2
Оцените
11
Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези
2017, США
8.2
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12
Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы
2019, США
8.2
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13
Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
8.2
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14
Зов крови
драма, фэнтези, ужасы
2010, Канада
8.1
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15
Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези
2019, США
8.1
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16
Легенда синего моря
комедия, фэнтези, мелодрама
2016, Корея
8.0
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17
Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама
2016, Корея
8.0
Оцените
18
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
8.0
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19
Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика
2018, США
7.9
Оцените
20
Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика
2015, Япония
7.9
Оцените
21
Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези
1995, США
7.9
Оцените
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22
В надежде на спасение
драма, фэнтези
2012, Канада
7.9
Оцените
23
Мерлин
приключения, фэнтези
2008, Великобритания
7.9
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24
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы
2015, Япония
7.8
Оцените
25
Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл
2018, Япония
7.8
Оцените
26
Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, США
7.8
Оцените
27
Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
7.8
Оцените
28
Говорящая с призраками
драма, фэнтези
2005, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
29
Ангелы в Америке
драма, фэнтези
2003, США
7.8
Оцените
30
Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив
2020, США
7.7
Оцените
31
Хэппи
драма, криминал, фэнтези
2017, США
7.7
Оцените
Смотреть онлайн
32
Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика
2020, США
7.6
Оцените
33
Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези
2016, США
7.6
Оцените
Смотреть онлайн
34
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези
2000, США
7.5
Оцените
35
Клинок, рассекающий демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
7.5
Оцените
36
Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика
2011, Япония
7.5
Оцените
37
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
7.5
Оцените
38
Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация
2019, США
7.3
Оцените
39
Тупик
комедия, фэнтези, ужасы
2008, Великобритания
7.3
Оцените
40
Волшебники
драма, приключения, фэнтези
2015, США
7.3
Оцените
41
Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези
2010, Япония
7.2
Оцените
42
Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама
2015, США
7.1
Оцените
43
Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2019, Япония
7.0
Оцените
44
Да благословят боги сей расчудесный мир!
комедия, аниме , фэнтези
2016, Япония
7.0
Оцените
45
Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
7.0
Оцените
46
Разочарование
комедия, приключения, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
47
Хильда
приключения, детский, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
48
Тайный орден
драма, фэнтези, мистика
2019, США
6.9
Оцените
49
Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика
2016, США
6.7
Оцените
50
Защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, США
6.6
Оцените
51
Отмена
драма, комедия, фэнтези
2019, США
6.4
Оцените
52
Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика
2017, США
6.4
Оцените
53
Письмо королю
драма, приключения, фэнтези
2020, США
6.3
Оцените
54
Повелитель
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
6.1
Оцените
55
Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика
2016, США
6.1
Оцените
56
Дом совы
комедия, детский, фэнтези
2020, США
6.0
Оцените
57
Аванпост
драма, фэнтези, мистика
2018, США
5.8
Оцените
58
Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы
2019, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Скрестив мечи
комедия, фэнтези
2020, США
5.5
Оцените
60
Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези
2012, США
5.5
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