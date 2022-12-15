Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фэнтези

Рейтинг сериалов в жанре фэнтези

Аватар: Легенда об Аанге
1 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сатана на подработке!
2 Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
Оцените
Однажды в сказке
3 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хроники Шаннары
4 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
Оцените
Смотреть онлайн
Корейская одиссея
5 Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Корея
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Атака титанов
6 Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.5
Оцените
Стальной алхимик: Братство
7 Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
8.5
Оцените
Игра престолов
8 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
Оцените
По ту сторону изгороди
9 По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив 2014, США
8.3
Оцените
Ведьмак
10 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
Оцените
Рапунцель: Новая история
11 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Карнивал Роу
12 Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.2
Оцените
Легенда о Корре
13 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Зов крови
14 Зов крови
драма, фэнтези, ужасы 2010, Канада
8.1
Оцените
Благие знамения
15 Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
8.1
Оцените
Легенда синего моря
16 Легенда синего моря
комедия, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гоблин
17 Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
Оцените
Легенда об искателе
18 Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези 2008, США
8.0
Оцените
Смотреть онлайн
Леденящие душу приключения Сабрины
19 Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика 2018, США
7.9
Оцените
Пожиратель Богов
20 Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.9
Оцените
Зена — королева воинов
21 Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези 1995, США
7.9
Оцените
Смотреть онлайн
В надежде на спасение
22 В надежде на спасение
драма, фэнтези 2012, Канада
7.9
Оцените
Мерлин
23 Мерлин
приключения, фэнтези 2008, Великобритания
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Парад смерти
24 Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.8
Оцените
Агрессивная Рэцуко
25 Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл 2018, Япония
7.8
Оцените
Большой рот
26 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
Оцените
Принц драконов
27 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
Оцените
Говорящая с призраками
28 Говорящая с призраками
драма, фэнтези 2005, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
Ангелы в Америке
29 Ангелы в Америке
драма, фэнтези 2003, США
7.8
Оцените
Ключи Локков
30 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
Оцените
Хэппи
31 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
Оцените
Смотреть онлайн
Монашка-воин
32 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
Оцените
Охотники на троллей
33 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
Оцените
Смотреть онлайн
Десятое королевство
34 Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези 2000, США
7.5
Оцените
Клинок, рассекающий демонов
35 Клинок, рассекающий демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.5
Оцените
Врата Штейна
36 Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика 2011, Япония
7.5
Оцените
Гуррен-Лаганн
37 Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
7.5
Оцените
Бесконечный поезд
38 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
Оцените
Тупик
39 Тупик
комедия, фэнтези, ужасы 2008, Великобритания
7.3
Оцените
Волшебники
40 Волшебники
драма, приключения, фэнтези 2015, США
7.3
Оцените
Дюрарара!!
41 Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези 2010, Япония
7.2
Оцените
Мужчина ищет женщину
42 Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама 2015, США
7.1
Оцените
Восхождение героя щита
43 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
Оцените
Да благословят боги сей расчудесный мир!
44 Да благословят боги сей расчудесный мир!
комедия, аниме , фэнтези 2016, Япония
7.0
Оцените
Убить или быть убитым
45 Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
7.0
Оцените
Разочарование
46 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
Оцените
Хильда
47 Хильда
приключения, детский, фэнтези 2018, США
6.9
Оцените
Тайный орден
48 Тайный орден
драма, фэнтези, мистика 2019, США
6.9
Оцените
Очень странные дела
49 Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика 2016, США
6.7
Оцените
Защитник
50 Защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, США
6.6
Оцените
Отмена
51 Отмена
драма, комедия, фэнтези 2019, США
6.4
Оцените
Кастлвания
52 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
Оцените
Письмо королю
53 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
Оцените
Повелитель
54 Повелитель
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
6.1
Оцените
Сумеречные охотники
55 Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
6.1
Оцените
Дом совы
56 Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
6.0
Оцените
Аванпост
57 Аванпост
драма, фэнтези, мистика 2018, США
5.8
Оцените
Боишься ли ты темноты?
58 Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы 2019, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Скрестив мечи
59 Скрестив мечи
комедия, фэнтези 2020, США
5.5
Оцените
Драконы и всадники Олуха
60 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
Оцените
Смотреть онлайн
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года Лучшие сериалы 2020 года Лучшие сериалы 2019 года Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши