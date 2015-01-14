Американский фантастический сериал «Мужчина ищет женщину» – это история о мужчине по имени Джош, который расстался со своей возлюбленной. Спустя некоторое время герой, устав от одиночества, принимает решение найти женщину для романтических отношений. На пути к личному счастью его ожидает немало испытаний. Джош отправится на свидание с безобразным троллем, побывает в настоящем аду, а также совершит увлекательное путешествие в прошлое. Однако трудности не заставят героя предать мечту о настоящей любви.