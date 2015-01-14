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Постер к сериалу Мужчина ищет женщину
Постер к сериалу Мужчина ищет женщину
Постер к сериалу Мужчина ищет женщину
Постер к сериалу Мужчина ищет женщину
Постер к сериалу Мужчина ищет женщину
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Мужчина ищет женщину
Мужчина ищет женщину (2015 - 2017) Man Seeking Woman 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FXX
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

Американский фантастический сериал «Мужчина ищет женщину» – это история о мужчине по имени Джош, который расстался со своей возлюбленной. Спустя некоторое время герой, устав от одиночества, принимает решение найти женщину для романтических отношений. На пути к личному счастью его ожидает немало испытаний. Джош отправится на свидание с безобразным троллем, побывает в настоящем аду, а также совершит увлекательное путешествие в прошлое. Однако трудности не заставят героя предать мечту о настоящей любви.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Саймон Рич
Саймон Рич
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джей Барушель
Джей Барушель Josh Greenberg
Кэти Финдлей
Кэти Финдлей Lucy
Роза Салазар
Роза Салазар
Майя Эрскин
Майя Эрскин Maggie
Эрик Андре
Эрик Андре Mike
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мужчина ищет женщину - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Мужчина ищет женщину - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Мужчина ищет женщину - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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