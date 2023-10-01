Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Рубеж Шангри-Ла
1 постер
Киноафиша Сериалы Рубеж Шангри-Ла

Рубеж Шангри-Ла (2023 - …)

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

У учеников старшей школы чаще всего достаточно насыщенное расписание: одни активно занимаются профессиональным спортом, вторые готовятся к вступительным экзаменам в колледжи, третьи постигают все прелести первой любви. Все это никак не связано к Ракуро Хидзутомэ. Его волнует только одна на свете вещь — прохождение самых ужасных видеоигр. Их порой тяжело найти, но стоит Ракуро увидеть нечто отстойное, и он с наслаждением погружается в виртуальный мир. Мастерству главного героя в этом вопросе можно только позавидовать.

В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Рина Хидака
Адзуми Ваки
Макото Коити
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшее аниме про демонов Лучшее аниме про демонов
Лучшее аниме про геймеров и виртуальную реальность Лучшее аниме про геймеров и виртуальную реальность
Лучшие аниме-сериалы про будущее Лучшие аниме-сериалы про будущее

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Рубеж Шангри-Ла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 25 эпизодов
 
Рубеж Шангри-Ла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 25 эпизодов
 
Season 3
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше