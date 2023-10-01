У учеников старшей школы чаще всего достаточно насыщенное расписание: одни активно занимаются профессиональным спортом, вторые готовятся к вступительным экзаменам в колледжи, третьи постигают все прелести первой любви. Все это никак не связано к Ракуро Хидзутомэ. Его волнует только одна на свете вещь — прохождение самых ужасных видеоигр. Их порой тяжело найти, но стоит Ракуро увидеть нечто отстойное, и он с наслаждением погружается в виртуальный мир. Мастерству главного героя в этом вопросе можно только позавидовать.