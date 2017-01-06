Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера

Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Лучший Шерлок XXI века, очевидно, Камбербэтч – а вот худшего сняли в России: «Это не детектив, это кринж»

«Так оно и бывает, к сожалению»: шеф-повар назвала самый правдивый фильм о работе на кухне – комедия с Огузком курит в сторонке

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»

Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»

«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)

Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей