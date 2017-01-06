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Киноафиша Сериалы Колдунья в погонах

Колдунья в погонах (2017 - …)

Девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и фарфоровой кожей сражается на передовой жестокой войны и продвигается по служебной лестнице имперской армии. Youjo Senki 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

На фронте кровопролитной войны оказывается маленькая девочка по имени Таня Дегурчова — светлые локоны, кукольные черты лица, огромные голубые глаза, почти прозрачная белая кожа. Девочка безжалостно расправляется с противником и, мило шепелявя, отдает приказы войскам. На самом деле это ангельское создание некогда было высокооплачиваемым японским менеджером, умудрившимся чем-то рассердить гневное божество и в результате переродиться в маленькую девочку. Но внешность-то, может, и новая, а вот сущность старая: матёрый корпоративный волк ценит эффективность и стремится к продвижению по службе, что делает Таню самым опасным существом среди колдунов Имперской армии.

Колдунья в погонах - Трейлер второго сезона
Колдунья в погонах  Трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Аои Юки
Аои Юки
Саори Хаями
Саори Хаями
Тиа Линн Баллард
Энтони Боулинг
Морган Берри
Чарльз К. Кэмпбелл
Чарльз К. Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  В жанре «боевик»  126 В жанре «аниме »  71 В жанре «фэнтези»  82 В жанре «военный»  8 В сериалах Японии  67 В сериалах 2017 года  36

Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Колдунья в погонах»

Серия 3 / Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 июля 2026
Серия 4 / Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2026
Серия 5 / Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2026
Серия 6 / Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 августа 2026
График выхода новых серий
Сезоны
Колдунья в погонах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Колдунья в погонах - Серия 2 / Season 2 Серия 2 / Season 2
2026, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериала
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