На фронте кровопролитной войны оказывается маленькая девочка по имени Таня Дегурчова — светлые локоны, кукольные черты лица, огромные голубые глаза, почти прозрачная белая кожа. Девочка безжалостно расправляется с противником и, мило шепелявя, отдает приказы войскам. На самом деле это ангельское создание некогда было высокооплачиваемым японским менеджером, умудрившимся чем-то рассердить гневное божество и в результате переродиться в маленькую девочку. Но внешность-то, может, и новая, а вот сущность старая: матёрый корпоративный волк ценит эффективность и стремится к продвижению по службе, что делает Таню самым опасным существом среди колдунов Имперской армии.