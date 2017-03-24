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Постер к сериалу Рапунцель: Новая история
Постер к сериалу Рапунцель: Новая история
Постер к сериалу Рапунцель: Новая история
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Рапунцель: Новая история
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Рапунцель: Новая история
Рапунцель: Новая история (2017 - 2020) Rapunzel's Tangled Adventure 6+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Disney Channel
Продолжительность 26 часов 50 минут
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О чем сериал

«Рапунцель: Новая история» – это анимационный сериал, действие которого разворачивается спустя полгода после финальных событий полнометражного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Теперь Рапунцель живет в королевстве вместе со своей семьей и Юджином, а также обретает лучшую подругу в лице воинственной девушки Кассандры. Но спокойная жизнь принцессы ей только снится: после прикосновения к таинственным темным камням у Рапунцель за одну ночь отрастают волшебные волосы. Так, для нее начинаются новые приключения, полные магии, загадок и путешествий.

Рапунцель: Новая история - трейлер
Рапунцель: Новая история
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Шэйн Пригмор
Крис Сонненбург
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шон Хэйс
Шон Хэйс Pete the Guard
Мэнди Мур
Мэнди Мур Rapunzel
Закари Ливай
Закари Ливай Eugene Fitzherbert
Джули Боуэн
Джули Боуэн Queen Arianna
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор Big Nose
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рапунцель: Новая история - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 25 эпизодов
 
Рапунцель: Новая история - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 24 эпизода
 
Рапунцель: Новая история - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
Новости о сериале
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Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов
Кадры из сериала
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