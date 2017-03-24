«Рапунцель: Новая история» – это анимационный сериал, действие которого разворачивается спустя полгода после финальных событий полнометражного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Теперь Рапунцель живет в королевстве вместе со своей семьей и Юджином, а также обретает лучшую подругу в лице воинственной девушки Кассандры. Но спокойная жизнь принцессы ей только снится: после прикосновения к таинственным темным камням у Рапунцель за одну ночь отрастают волшебные волосы. Так, для нее начинаются новые приключения, полные магии, загадок и путешествий.